Рис Джеймс предпочел новый контракт с "Челси" более выгодным вариантам

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что у него были более выгодные в финансовом плане варианты, нежели новый контракт с родным клубом.

Накануне "Челси" объявил, что Джеймс заключил с "Челси" новый контракт до 2032 года. Рис остался самым высокооплачиваемым игроком "синих" с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю и обширной шкалой бонусов.



Однако деньги были для Джеймса вторичны. 26-летнему англичанину важнее чувствовать себя счастливым и обладать желанием побеждать вместе со своим клубом.



"Этот клуб — мой дом. Я люблю это место и хочу быть здесь. Мог бы я зарабатывать больше денег где-нибудь еще? Возможно, но деньги — это еще не все. Для меня больше значит счастье и чувство того, что я хочу быть здесь. Я хочу побеждать здесь, и мы будем побеждать здесь", — цитирует Джеймса Daily Mail.