Слот считает, что "Ливерпуль" забивает "нелепо мало" из-за отсутствия Исака

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда забивает "нелепо мало" голов в этом сезоне из-за отсутствия нападающего Александера Исака.

С момента своего перехода из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов Исак отметился лишь шестью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги. В данный момент Александер все еще травмирован.



Слот чувствует, что "Ливерпулю" остро не хватает такого игрока, который бы мог реализовывать создаваемые командой моменты.



"Я говорил это уже 150 раз на своих пресс-конференциях. Посмотрите, сколько моментов мы имеем в сравнении с другой командой. Как вы думаете, была бы разница, если бы один из лучших бомбардиров этой лиги за последние три, четыре, пять лет был доступен весь сезон?"



"Думаю, можно уверенно сказать, что разница была бы огромной, потому что вы видели в последнем матче и почти в каждом матче, какое влияние на игру может оказать гол".



"Мы переигрывали "Галатасарай" на протяжении 20 минут, затем пропустили, и игра изменилась. Футбол — это вид спорта с небольшим количеством голов, поэтому голы здесь имеют огромное значение. Это не баскетбол, где счет бывает 100 против 98".



"Мы совершили ряд больших приобретений, и Алекс стал крупнейшим из них. Когда вам его не хватает, это оказывает огромное влияние. Посмотрите, сколько голов мы забили в этом сезоне. Это нелепо мало для такой команды и для таких атакующих игроков".



"Я имею ввиду, что нелепо по нашим стандартам. Думаю, в последние 10 лет "Ливерпуль" и его нападающие забивали гораздо больше. Конечно, отсутствие нападающего, который был приглашен забивать голы, оказало свое влияние", — цитирует Слота Daily Mail.