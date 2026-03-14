Тудор — игрокам "Тоттенхэма": "Вы можете плакать или сражаться"
Наставник "Тоттенхэма" Игор Тудор призвал своих игроков выбрать, будут они "плакать или сражаться".
"Тоттенхэм" проиграл все четыре своих матча при Тудоре, оказавшись на пороге выбывания из Лиги Чемпионов и сблизившись с зоной вылета Премьер-Лиги на расстояние в одно очко.
Однако в преддверии выезда к "Ливерпулю" Тудор выразил надежду, что эти сложности побудят его команду к борьбе в остатке сезона.
"Это непростая ситуация, непростой момент. Изменить ситуацию — это большой вызов".
"Как и на все в жизни, на эту ситуацию можно смотреть по разному. Вы можете плакать или можете сражаться. Вы можете быть жертвой или можете изменить что-нибудь. Это послание, которое я передал игрокам".
"Стакан наполовину пуст или наполовину полон. Здесь нет ничего полного, здесь много пустых вещей".
"Но сложные моменты не длятся вечно. Они заканчиваются. Я верю, что игроки, которые используют эту возможность, которым хватит смелости преодолеть это, станут лучше как люди и как игроки в будущем", — цитирует Тудора BBC.
14.03.2026 09:00
Послание весьма банальное, как у Тони Робинсона. Что-то вроде если в комнате темно, включи свет.
Другое дело работа штаба - вот здесь стоит собраться и думать, а не плакать. Это стратегия, рисунок игры, четкая работа линий, и выбор игрок.
