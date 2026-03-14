Мерсон: "Салаху не хватает Трента"

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что спад нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха связан с уходом правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Этот сезон Салах проводит ощутимо слабее, нежели прошлый, чемпионский для "Ливерпуля", и многие объясняют это возрастом 33-летнего египтянина или расслабленностью после подписания нового контракта.



Однако Мерсону кажется, что главная причина заключается в уходе Александер-Арнольда, который был надежным подносчиком снарядов для Салаха и стягивал на себя внимание соперников.



"Мы строги с ним. Ему не хватает Трента Александер-Арнольда. Прежде он играл перед ним из лучших в плане паса правых защитников, что когда-либо видел футбол".



"Когда Трент получал мяч, вам приходилось реагировать. Потому что иначе он распоряжался мячом, и вы получали выход Салаха один на один".



"Их нынешние правые защитники и близко не обладают талантом, как у Александер-Арнольда. Соперники позволяют им получать мяч, предпочитая вдвойне опекать Салаха".



"Мне его жаль. Думаю, он недостаточно получает мяч, и ему очень не хватает Александер-Арнольда".



"Будучи вингером, ты хочешь как можно скорее получать мяч, чтобы выйти один на один".



"Я бы учел этот нюанс, хотя также он стареет. С возрастом ты не становишься быстрее — только медленнее", — цитирует Мерсона Sky Sports.