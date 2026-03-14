"Тоттенхэм" активно ищет замену Тудору

"Тоттенхэм" активно перебирает варианты на замену своему временному тренеру Игору Тудору.

Заключив с "Тоттенхэмом" контракт до конца сезона, Тудор проиграл все четыре своих матча, в результате чего "шпоры" оказались в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги и на грани выбывания из Лиги Чемпионов.



Ситуация "Тоттенхэма" может только усугубиться, потому что в ближайшее воскресенье обескровленные "шпоры" играют на выезде с "Ливерпулем".



Как сообщает The Athletic, боссы "Тоттенхэма" решили действовать на опережение. Лондонский клуб хочет быть готовым к расставанию с Тудором или после выезда на "Энфилд", или во время международного перерыва в конце марта.



В данный момент неясно, к кому из кандидатов может обратиться "Тоттенхэм", как и неясно то, назначат "шпоры" вновь временного тренера или обзаведутся долгосрочной заменой.