30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 14 марта, пятью поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — БОРНМУТ 18:00



"Бернли" не выиграл ни одного из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 7 поражений). "Борнмут" не знает поражений уже девять поединков чемпионата кряду (4 победы, 5 ничьих). "Бордовые" не одержали ни одной победы в трех последних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого — шесть из восьми (2 поражения).



"Бернли" будет лишен Акселя Туанзебе, Коннора Робертса, Йордана Байера, Джоша Каллена и Зеки Амдуни. Майк Тресор и Армандо Бройдя приступили к легким тренировкам, но играть пока не готовы. Зиан Флемминг и Маркус Эдвардс под вопросом.



Среди потерь "Борнмута" значатся Хулио Солер, Льюис Кук, Бен Доак и Джастин Клюйверт.



САНДЕРЛЕНД — БРАЙТОН 18:00



В 2026 году только "Астон Вилла" (9) забила в Премьер-Лиге голов меньше, чем "Сандерленд" (10). В 15 последних матчах чемпионата "Брайтон" не забивал и не пропускал более двух голов. "Чайки" одержали лишь одну победу в восьми последних встречах с "черными котами" в рамках чемпионата (2 ничьи, 5 поражений) — 2:1 дома в рамках Чемпионшипа в феврале 2005.



"Сандерленду" в этом матче не помогут Робин Руфс, Норди Мукиеле, Рейнилду Мандава, Бертран Траоре, Джоселин Та Би и Ромейн Мандл. Деннису Циркину и Брайану Бробби предстоит фитнес-тест. Трай Хьюм и Ноа Садики возвращаются после дисквалификаций.



В лазарете "Брайтона" остаются Адам Уэбстер и Стефанос Цимас. Насчет готовности Льюиса Данка, Солли Марча и Каору Митомы есть сомнения.



АРСЕНАЛ — ЭВЕРТОН 20:30



"Арсенал" потерпел только одно поражение в 15 последних матчах Премьер-Лиги (10 побед, 4 ничьи) — 2:3 от "Манчестер Юнайтед" дома в январе. "Эвертон" выиграл четыре из пяти последних выездных поединков чемпионата (1 ничья). "Канониры" ни разу не уступили в шести последних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге (4 победы, 2 ничьи).



"Арсенал" надеется на возвращение в строй Мартина Эдегора и Леандро Троссарда. Бен Уайт и Риккардо Калафьори поправились и даже успели попасть в число запасных против "Байера". Микель Мерино точно не сыграет.



"Эвертону" не хватает лишь Шеймуса Коулмена, Карлоса Алькараса и Джека Грилиша.



ЧЕЛСИ — НЬЮКАСЛ 20:30



"Челси" пропускает уже семь матчей Премьер-Лиги кряду. В этом сезоне английского первенства "Ньюкасл" четырежды сохранил свои ворота на замке, все четыре раза сыграв на 0:0. "Синие" одержали 11 побед в 12 последних домашних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге (1 ничья).



Главному тренеру "Челси" Лиаму Росеньору предстоит выбрать между Робертом Санчесом и Филипом Йоргенсеном на последнем рубеже. Леви Колуилл, Джейми Гиттенс и Эстевао травмированы.



"Ньюкасл" вынужден обходиться без Фабиана Шера, Эмиля Крафта, Бруно Гимараэса и Льюиса Майли. Энтони Гордон может вернуться в стартовый состав.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00



"Вест Хэм" оформил три "клин-шита" в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" потерпел лишь одно поражение в 17 последних поединках чемпионата (11 побед, 5 ничьих) — 2:0 от "Манчестер Юнайтед" в январе. "Молотобойцы" ни разу не одолели "горожан" в 20 последних встречах в рамках Премьер-Лиги (3 ничьи, 17 поражений).



Вингер "Вест Хэма" Крисенсио Саммервилл выбыл с травмой икроножной мышцы. Оливер Скарлес и Адама Траоре под вопросом. Лукаш Фабиански продолжает лечиться.



"Сити" не помогут Йошко Гвардиол и Матео Ковачич, а Рико Льюис под вопросом.