"Наполи" выкупит Хейлунда у "Юнайтед"

Расмус Хейлунд Спортивный директор итальянского "Наполи" Джованни Манна подтвердил, что его клуб собирается выкупить нападающего Расмуса Хейлунда у "Манчестер Юнайтед".

После двух непростых сезонов в "Юнайтед" прошлым летом Хейлунд отправился в аренду в "Наполи", где Расмус быстро утвердился основным игроком, забив 12 голов в рамках Серии А и Лиги Чемпионов.

Арендное соглашение обязывает "Наполи" выкупить Хейлунда за 44 миллиона евро (38 млн. фунтов) в случае выхода в Лигу Чемпионов, но итальянский клуб в любом случае планирует сохранить 23-летнего датчанина.

"Несомненно. Расмуч останется здесь. На нас лежит обязательство выкупить его у "Юнайтед" в случае выхода в Лигу Чемпионов, но он входит в наши планы, независимо от этого условия", — цитирует Манну журналист Фабрицио Романо.

Добавим, в данный момент "Наполи" занимает третье место в Серии А.





Манчестер Юнайтед, Наполи, Хейлунд

mihajlo   

Дата 14.03.2026 00:05

Количество просмотров Просмотров: 385


Поиск: