"Наполи" выкупит Хейлунда у "Юнайтед"

Спортивный директор итальянского "Наполи" Джованни Манна подтвердил, что его клуб собирается выкупить нападающего Расмуса Хейлунда у "Манчестер Юнайтед".

После двух непростых сезонов в "Юнайтед" прошлым летом Хейлунд отправился в аренду в "Наполи", где Расмус быстро утвердился основным игроком, забив 12 голов в рамках Серии А и Лиги Чемпионов.



Арендное соглашение обязывает "Наполи" выкупить Хейлунда за 44 миллиона евро (38 млн. фунтов) в случае выхода в Лигу Чемпионов, но итальянский клуб в любом случае планирует сохранить 23-летнего датчанина.



"Несомненно. Расмуч останется здесь. На нас лежит обязательство выкупить его у "Юнайтед" в случае выхода в Лигу Чемпионов, но он входит в наши планы, независимо от этого условия", — цитирует Манну журналист Фабрицио Романо.



Добавим, в данный момент "Наполи" занимает третье место в Серии А.