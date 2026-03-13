Гвардиола не жалеет о выборе состава на матч с "Реалом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не жалеет о выборе состава на проигранный матч Лиги Чемпионов против испанского "Реала".

Посреди недели "Сити" был разгромлен в Мадриде со счетом 3:0, и у болельщиков и экспертов возникли вопросы насчет некоторых решений Гвардиолы по составу.



Из-за плохого результата Гвардиола не собирается оправдываться, однако Хосеп чувствует, что "Сити" был не так уж плох по игре.



"Мы выиграли или проиграли в Мадриде? Проиграли, значит это плохой выбор состава".



"Мы выиграли или проиграли в Ньюкасле? Выиграли, значит выбор состава был хорошим".



"Думаю, каждый раз в Кубке Лиги, Кубке Англии мы принимаем лучшие для команды решения".



"Конечно, мы не можем играть одним и тем же составом каждые три дня. Этому не бывать. Количество выигранных нами титулов не имеет значения в каждом матче".



"У меня есть свое мнение насчет матча в Мадриде. В первом тайме, особенно в первые 20 минут, мы были исключительно хороши. Я бы сказал, мы еще никогда не играли лучше там. Мы создавали угрозу, но после этого возникли эмоции, и мы сразу же пропустили".



"Мы совершили некоторые ошибки, поддались эмоциям, и игра стала совершенно другой. Но даже второй тайм мы начали очень хорошо. Хотя нет, извините, мы получили пенальти в свои ворота".



"Мы имели явные моменты. Мы были в игре".



"Это не первый раз, когда судьба обошлась со мной жестоко. Я много раз проигрывал в Лиге Чемпионов. Меня много раз критиковали за мои решения. Я бы мог возразить людям насчет выбора состава, но я не буду убеждать вас, потому что мы проиграли. Аргументы могут быть только до матча", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.