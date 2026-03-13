Рэшфорд близок к договоренности с "Барселоной"

Нападающий Маркус Рэшфорд, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", близок к договоренности с испанской "Барселоной" насчет долгосрочного контракта.

Этот сезон Рэшфорд проводит за "Барселону" на правах аренды. И хотя клуб с "Ноу Камп" очень доволен Маркусом, сомнения насчет постоянного трансфера 28-летнего англичанина остаются по финансовым причинам.



По информации talkSPORT, к настоящему моменту ситуация такова, что Рэшфорд почти договорился с "Барселоной" об условиях контракта, который будет заключен Маркусом в случае постоянного трансфера.



А вот в переговорах двух клубов не все так гладко. "Барселона" не спешит пользоваться своей опцией выкупа Рэшфорда за 26 миллионов фунтов и все еще надеется убедить "Юнайтед" снизить цену.



С начала января два клуба провели серию встреч, и спортивный директор "Барселоны" Деку даже предлагал продлить аренду Рэшфорда на следующий сезон, чтобы его клуб успел собрать деньги на выкуп Маркуса.



В данный момент "Юнайтед" не демонстрирует готовности идти на уступки, поэтому параллельно "Барселона" начала рассматривать альтернативы Рэшфорду, среди которых испанская пресса называет Педру Нету из "Челси" и Савиньо из "Манчестер Сити".