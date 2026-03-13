FA подтвердила дисквалификацию и штраф Нету

FA подтвердила, что вингер "Челси" Педру Нету был дисквалифицирован на один матч после своего удаления против "Арсенала".

Напомним, во время проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" 1 марта (2:1) Нету схлопотал две желтые карточки в течение трех минут.



Спустя считанные дни FA обвинила Нету в неподобающем поведении, потому что Педру "не покинул поле оперативно и/или использовал оскорбительную речь в отношении арбитров".



Нету согласился с выдвинутыми обвинениями и к стандартной дисквалификации в один матч дополнительно получил штраф в размере 70,000 фунтов.



При этом 26-летний португалец уже отбыл свою дисквалификацию, пропустив победу 1:4 над "Астон Виллой" на прошлой неделе.



Добавим, посреди недели Нету едва не был удален в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ, толкнув болбоя. Сейчас расследование в отношении Педру проводит УЕФА.