"Арсенал" обсуждает новый контракт с Райсом

"Арсенал" начал переговоры со своим полузащитником Декланом Райсом о новом контракте на улучшенных условиях.

Сейчас у Райса все еще действует контракт, который Деклан подписал в момент перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов в 2023 году.



От этого действующего контракта остается два полных года, плюс "Арсеналу" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Однако "Арсенал" хочет связать будущее Райса на более длительный срок, и BBC может подтвердить, что стороны уже обсуждают продление сотрудничества.



Сейчас Райс получает 240,000 фунтов в неделю. Новый контракт позволит 27-летнему англичанину приблизиться по зарплате к Букайо Сака, который с недавних пор зарабатывает минимум 300,000 фунтов каждые семь дней.



К настоящему моменту Райс провел уже 102 матча за "Арсенал". Деклан является абсолютно незаменимым игроком для команды Микеля Артеты, а также штатным исполнителем стандартных положений.