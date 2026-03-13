Слот предостерег от выводов насчет английских команд в Лиге Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот предостерег от поспешных выводов насчет выступлений английских команд в Лиге Чемпионов.

На этой неделе "Ливерпуль" оказался одной из четырех английских команд, потерпевших поражение в 1/8 финала Лиги Чемпионов, тогда как "Арсенал" и "Ньюкасл" завершил свои матчи вничью.



Такие результаты вызвали дискуссии о том, что команды Премьер-Лиги вновь выдыхаются с приходом весы, однако Слот призывает сперва дождаться ответных матчей.



"Один игровой день — это столь малая выборка, и делать выводы после него никогда не бывает самой умной вещью, потому что, возможно, после следующей недели выводы будут другими".



"Думаю, в целом отсутствие зимнего перерыва не идет на пользу английским клубам, но я не говорю, что все эти команды проиграли из-за отсутствия зимнего перерыва".



"В 1/8 финала европейских турниров вам будут противостоять хорошие команды, а четыре из itcnb (английских) команд в Лиге Чемпионов играли на выезде. Обычно игра дома — это преимущество, а игра на выезде — недостаток".



"Думаю, в данный момент было бы неправильно спешить с выводами и говорить об отсутствии зимнего перерыва или о том, что уровень Премьер-Лиги оказался не столь высок, как мы ожидали".



"Перед тем, как мы будем судить нас всех, давайте сперва дождемся следующей недели. Возможно, пока слишком рано для выводов", — цитирует Слота Sky Sports.