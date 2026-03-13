Семеньо и Гвардиола — лучшие в Премьер-Лиге в феврале

Антуан Семеньо и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам февраля 2026.

Семеньо ударно провел свой первый полный месяц в "Сити" после перехода из "Борнмута", забив три гола и отдав одну результативную передачу в пяти матчах Премьер-Лиги.



Семеньо стал первым, помимо Эрлинга Холанда, взявшим эту награду игроком "Сити" со времен Рахима Стерлинга в декабре 2021.



В борьбе за звание Игрока Месяца 26-летний ганец опередил Виктора Дьекереша, Нико О'Райли, Данго Уаттара, Беньямина Шешко и Виргила Ван Дейка.



В "Сити" отправилась и награда лучшему тренеру. Под руководством Гвардиолы в феврале "горожане" поделились очком с "Тоттенхэмом" (2:2), а затем победили "Ливерпуль" (1:2), "Фулхэм" (3:0), "Ньюкасл" (2:1) и "Лидс" (0:1).



Гвардиола был признан Тренером Месяца в 12-й раз в своей карьере — больше соответствующих наград только у сэра Алекса Фергюсона (27) и Арсена Венгера (15).



Конкурентами Гвардиолы в феврале были Кит Эндрюс из "Брентфорда", Майкл Кэррик из "Манчестер Юнайтед" и Арне Слот из "Ливерпуля".