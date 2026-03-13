Рис Джеймс заключил с "Челси" новый контракт до 2032 года
Капитан "Челси" Рис Джеймс заключил новый контракт, который позволит ему остаться в родном клубе до 2032 года.
Предыдущий контракт Джеймса истекал в 2028 году, а значит после окончания этого сезона Рис мог бы вступить в предпоследний год по своему соглашению.
"Челси" решил предотвратить эту ситуацию, заключив с Джеймсом новый шестилетний контракт, который позволил Рису остаться самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой примерно в 250,000 фунтов в неделю, однако итоговый заработок защитника во многом зависит от индивидуальных и командных достижений.
Джеймс является продуктом собственной академии "Челси", сыграв 225 матчей за "синих" с момента своего дебюта в сентябре 2019. В 2023 Рис был назначен капитаном команды.
Вместе с "Челси" 26-летний англичанин завоевал пять трофеев, включая Лигу Чемпионов в 2021 оду.
В этом сезоне Премьер-Лиги Джеймс провел 26 матчей, включая 19 появлений в стартовом составе. Рис играл не только правого защитника, но и полузащитника.
"Я предельно счастлив продлить свой контракт. "Челси" значит столь многое для меня".
"Я всегда говорил, что хочу провести пиковые годы своей карьеры здесь, и я искренне верю, что мы обладаем всем необходимым, чтобы развить наш предыдущий успех. Я предвкушаю будущее, которое нас ждет с этими владельцами, спортивными директорами, тренером и всем персоналом. Надеюсь, вместе м завоюем еще много трофеев в предстоящие годы", — сообщил Джеймс.
13.03.2026 16:00
Я считаю, что хорошая индивидуальная игра рождается из хорошей командной игры. Первые 15 минут мы выглядели хорошо, но затем произошёл момент, который изменил ход матча — мы пропустили после стандарта. И это уже не в первый раз, а такое для нас недопустимо.
думаю Бен Вайт сильнее, Джеймс норм конечно для середняка
я люблю Челси
Подобные контракты челси больше не сможет заключать
Дальше их ждёт развал, как и петушары
жаль челика. Лучше бы валил с этой помойки
Забавно, как пинсы пытаются впихнуть своего инвалида для сравнения с лучшим английским ПЗ.
Неиронично лучший пз в истории Челси, имеющий все шансы стать лучшим пз в истории Англии.
Лучший краек АПЛ и воспитанник к тому же. Сравните с Трентом
