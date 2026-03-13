Рис Джеймс заключил с "Челси" новый контракт до 2032 года

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс заключил новый контракт, который позволит ему остаться в родном клубе до 2032 года.

Предыдущий контракт Джеймса истекал в 2028 году, а значит после окончания этого сезона Рис мог бы вступить в предпоследний год по своему соглашению.

"Челси" решил предотвратить эту ситуацию, заключив с Джеймсом новый шестилетний контракт, который позволил Рису остаться самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой примерно в 250,000 фунтов в неделю, однако итоговый заработок защитника во многом зависит от индивидуальных и командных достижений.

Джеймс является продуктом собственной академии "Челси", сыграв 225 матчей за "синих" с момента своего дебюта в сентябре 2019. В 2023 Рис был назначен капитаном команды.

Вместе с "Челси" 26-летний англичанин завоевал пять трофеев, включая Лигу Чемпионов в 2021 оду.

В этом сезоне Премьер-Лиги Джеймс провел 26 матчей, включая 19 появлений в стартовом составе. Рис играл не только правого защитника, но и полузащитника.

"Я предельно счастлив продлить свой контракт. "Челси" значит столь многое для меня".

"Я всегда говорил, что хочу провести пиковые годы своей карьеры здесь, и я искренне верю, что мы обладаем всем необходимым, чтобы развить наш предыдущий успех. Я предвкушаю будущее, которое нас ждет с этими владельцами, спортивными директорами, тренером и всем персоналом. Надеюсь, вместе м завоюем еще много трофеев в предстоящие годы", — сообщил Джеймс.

  1. narcot 13.03.2026 18:28 # narcot
    почему бурятино каждый раз оправдывается на фапле? природа бурятов?

  2. dexter 13.03.2026 18:19 # dexter
    Лысый у6людок

    Я считаю, что хорошая индивидуальная игра рождается из хорошей командной игры. Первые 15 минут мы выглядели хорошо, но затем произошёл момент, который изменил ход матча — мы пропустили после стандарта. И это уже не в первый раз, а такое для нас недопустимо.

  3. dembo 13.03.2026 18:15 # dembo
    я ненавижу тосина йоргенсена и бадиасисю!

  4. narcot 13.03.2026 18:03 # narcot
    орлен 40 лярдов
    газпром 39 лярдов


    русня, как дела?))

  5. narcot 13.03.2026 18:02 # narcot
    фапля в белых списках, чи срусня, как обычно, из-за бугра? :)

  6. narcot 13.03.2026 18:01 # narcot
    В Тегеране хорошо, но возвращаемся к ситуации на наших фронтах. Купянск практически полностью потерян. Город в полном окружении. В центре находится лишь несколько совсем небольших передовых групп закрепления, которые пытаются постепенно пробиться из окружения. Живых осталось от 10 до 20 человек. Развал обороны произошел после отключения систем Starlink после чего судьба Купянска стала предрешена.


    МАНКУРТ?)) В НОЯБРЕ, ГОВОРИШЬ, ЗАХВАТИЛИ ЗА ЩЕКУ)))

  7. narcot 13.03.2026 18:00 # narcot
    Никиту Хайкина могут впервые вызвать в сборную Норвегии уже в марте – вопрос с гражданством почти закрыт, и вратарь «Буде» может попасть в заявку на матчи с Нидерландами и Швейцарией («Чемпионат»)


    русня?))

  8. memfis63 13.03.2026 17:57 # memfis63
    думаю Бен Вайт сильнее, Джеймс норм конечно для середняка

  9. dexter 13.03.2026 17:51 # dexter
    Как же зае6али эти британские пиздаболы... Страна превратилась кишлак, а бывшие ногомячисты гадают, подпишет Ливапю ван де Вена или нет. Спекулировать на трансферах - самая безопасная и профитная тема в мелкобритании.

  10. dembo 13.03.2026 17:42 # dembo
    я люблю Челси

  11. narcot 13.03.2026 17:40 # narcot
    почему лучший пз подзалупаля всегда греет лавку в сборной, когда топчик хамес здоров?

  12. theo-zm 13.03.2026 17:33 # theo-zm
    Подобные контракты челси больше не сможет заключать
    Дальше их ждёт развал, как и петушары

  13. zheka000000 13.03.2026 17:29 # zheka000000
    жаль челика. Лучше бы валил с этой помойки

  14. vorot-kunem 13.03.2026 17:09 # vorot-kunem
    Аравааай-вааай вааай-вааай вааай вааай
    Аравааай-вааай
    Искаканиц вааай!

  15. dexter 13.03.2026 16:59 # dexter
    Забавно, как пинсы пытаются впихнуть своего инвалида для сравнения с лучшим английским ПЗ.

  16. hachidlo 13.03.2026 16:40 # hachidlo
    Неиронично лучший пз в истории Челси, имеющий все шансы стать лучшим пз в истории Англии.

  17. vorot-kunem 13.03.2026 16:33 # vorot-kunem
    Слева горы, справа горы,
    А вдали Кавказ -
    Там армяне зажигали
    Свой народный джаз.
    Справа горы, слева горы,
    А вдали Кавказ -
    Там армяне зажигали
    Свой народный джаз.

  18. dembo 13.03.2026 16:15 # dembo
    император!
    ГРЯДЕТ лютая ебалочка ближайшие 5 лет!

  19. division 13.03.2026 16:15 # division
    Лучший краек АПЛ и воспитанник к тому же. Сравните с Трентом

  20. dexter 13.03.2026 16:09 # dexter
    Made in Cobham to entertain doctors

