Микел: "Челси" совершил пять шагов назад, уволив Мареску"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел считает, что "синие" совершили "пять шагов назад", когда сменили главного тренера и пригласили Лиама Росеньора на место Энцо Марески.

Перестав ладить с боссами "Челси", 1 января Мареска покинул должность главного тренера, и Микелу кажется, что расставание с итальянским специалистом значительно отбросило "синих" назад.



"Должен сказать, я был большим фанатом Марески. Мне нравилось, как команда прогрессирует. Я мог видеть, каким образом команда играет, и в нашей игре была индивидуальность".



"Я могу представить, как команда будет развиваться, но я просто думаю, что прямо сейчас мы совершили пять шагов назад".



"Мне нравится Лиам Росеньор. Мне нравится, что он делает с командой, но я просто думаю, что Мареска был идеальным тренером для имеющихся у нас игроков".



"Мне нравилось, как они разыгрывают мяч от обороны по системе, которой мы придерживались. Коул Палмер играл на своей любимой позиции, и казалось, что у нас все получается".



"Конечно, у нас был плохой отрезок, и клуб решил вмешаться, но лично я бы оставил Энцо Мареску".



"Думаю, прямо сейчас мы не имеем представления, что мы делаем. Думаю, все игроки не имеют представления, что они делают".



"Вам нужно немного опыта, и я говорил это много раз. У нас так много великолепных молодых игроков, игроков с потенциалом, но прямо сейчас нам не хватает стабильности".



"Мы не можем стабильно выигрывать матчи, одержать пять-шесть побед подряд. У нас этого нет, и это от неопытности".



"Нам нужно немного опыта, чтобы выдать серию побед и сражаться за титул Премьер-Лиги, но у нас этого нет", — сообщил Микел talkSPORT.