"Юнайтед" обсудил покупку Люкеба

"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры насчет приобретения центрального защитника немецкого "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба.

Большой интерес к Люкеба со стороны европейских клубов существовал еще прошлым летом, но "РБ Лейпциг" решил сохранить Кателло на этот сезон.



По информации TEAMtalk, грядущим летом прописанная в контракте стоимость выкупа Люкеба снизится с 77 до 69 миллионов фунтов, однако представители Кастелло дали понять заинтересованным клубам, что их клиент может быть доступен для трансфера менее чем за 60 млн. фунтов.



"Юнайтед" уже провел предварительные переговоры с лагерем Люкеба, узнав, что 23-летний француз хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.



Помимо Люкеба, "Юнайтед" также проявляет интерес к его партнерам по "РБ Лейпиг" в лице левого защитника Давида Раума и полузащитника Ассана Уэдраого.