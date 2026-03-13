"Юнайтед" обсудил покупку Люкеба
"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры насчет приобретения центрального защитника немецкого "РБ Лейпциг" Кастелло Люкеба.
Большой интерес к Люкеба со стороны европейских клубов существовал еще прошлым летом, но "РБ Лейпциг" решил сохранить Кателло на этот сезон.
По информации TEAMtalk, грядущим летом прописанная в контракте стоимость выкупа Люкеба снизится с 77 до 69 миллионов фунтов, однако представители Кастелло дали понять заинтересованным клубам, что их клиент может быть доступен для трансфера менее чем за 60 млн. фунтов.
"Юнайтед" уже провел предварительные переговоры с лагерем Люкеба, узнав, что 23-летний француз хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.
Помимо Люкеба, "Юнайтед" также проявляет интерес к его партнерам по "РБ Лейпиг" в лице левого защитника Давида Раума и полузащитника Ассана Уэдраого.
13.03.2026 14:00
