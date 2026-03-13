Мерсон считает, что чемпионская гонка может закончиться в этот уикенд

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что чемпионская гонка Премьер-Лиги может закончиться уже в ближайший уикенд.

Посреди этой недели "Манчестер Сити", преследующий лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал", потерпел поражение 3:0 от "Реала" в Лиге Чемпионов.



Перед ответной встречей с "Реалом" "Сити" совершит выезд к "Вест Хэму", и Мерсон убежден, что "горожане" лишатся шансов на титул, если не смогут победить, а "Арсенал" свой матч против "Эвертона" выиграет.



"После поражения от "Реала" матч с "Вест Хэмом" обещает стать по-настоящему тяжелым для "Манчестер Сити".



"Это был нереальный результат, разве нет? Я много смотрю "Реал", и я их большой фанат, но я не ожидал этого, честно говоря!"



"Если "Сити" не обыграет "Вест Хэм" в этот уикенд, а "Арсенал" победит "Эвертон", чемпионская гонка будет окончена! Так что впереди у "Сити" большая неделя. Если им не повезет, они в течение 10 дней могут вылететь из всех соревнований, за исключением Кубка Англии. Как я и сказал, то поражение от "Реала" может выбить их из колеи. Это удар по вашей уверенности в себе".



"Я не ожидаю, что "Сити" реабилитируется в этот уикенд. Ничья поставила бы крест на их надеждах настичь "Арсенал" в чемпионской гонке, и я ставлю на 2:2", — цитирует Мерсона Daily Mirror.