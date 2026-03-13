"Сити" не обсуждает покупку Дембеле

Вопреки слухам, "Манчестер Сити" не ведет переговоры о покупке нападающего французского ПСЖ Усмана Дембеле.

Посреди этой недели "Сити" играл на выезде с "Реалом" в Лиге Чемпионов. Помимо команды Хосепа Гвардиолы, в Мадрид приехал и спортивный директор "горожан" Угу Виана.



Пользуясь возможностью, Виана провел в одном из роскошных отелей испанской столицы встречу с агентом Муссой Сиссоко, который как раз представляет интересы Дембеле.



Дембеле сразу же принялись сватать в "Сити", однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что во время своей встречи Виана и Сиссоко не обсуждали трансфер действующего обладателя "Золотого мяча".



Добавим, этот сезон складывается не лучшим образом для Дембеле из-за проблем со здоровьем, вдобавок переговоры 28-летнего француза с ПСЖ о новом контракте зашли в тупик.