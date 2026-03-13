"Атлетико" готов отпустить Альвареса назад в Премьер-Лигу

Хулиан Альварес Испанский "Атлетико" открыт к продаже нападающего Хулиана Альвареса в Премьер-Лигу грядущим летом.

Будущее Альвареса может стать одной из главных саг летнего транферного окна, однако "Атлетико" исключает уход Хулиана в "Барселону".

В "Атлетико" испытывают раздражение публичными заявлениями "Барселоны" насчет интереса к Альваресу, а также словами самого Хулиана, который допустил отъезд из Мадрида. Отношения двух клубов Ла Лиги серьезно ухудшились, и сделки между ними быть не может.

Кроме того, "Барселона" уже понимает, что 26-летний игрок сборной Аргентины ей просто не по карману.

Однако "Атлетико" допускает, что Альварес вернется в Премьер-Лигу, где Хулиан отыграл два сезона за "Манчестер Сити".

В приглашении Альвареса могут быть заинтересованы "Арсенал" и "Челси", но "Атлетико" готов рассмотреть только значительно превышающие 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) предложения — в идеале ближе к 150 млн. евро (129 млн. фунтов).





