Соланке уверен, что "Тоттенхэм" сможет переломить ситуацию

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке уверен, что его команда сможет переломить ситуацию и предотвратить катастрофу.

После поражения 5:2 от "Атлетико" в минувший вторник вылет "Тоттенхэма" из Лиги Чемпионов выглядит неминуемым, но также "шпоры" рискуют покинуть Премьер-Лигу.



"Тоттенхэм" находится лишь в одном очке от зоны вылета, не зная побед уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду, однако Соланке обещает, что его команда не опустила руки.



"Мы первые признаем, что наше выступление в лиге никуда не годится. Нам нужно приложить усилия, чтобы как можно скорее переломить ситуацию".



"В футболе все может измениться по щелчку пальцев. Это может измениться так быстро. Мы просто ждем такого момента, и мы так упорно трудимся, чтобы переломить ситуацию".



"Я настроен позитивно и думаю, что мы сможем сделать это. Надеюсь, после одного хорошего результата наши дела наладятся".



"В чем нам нужно прибавить? Нам нужно быть лучше во всех отношениях".



"Мы стараемся сохранять позитивный настрой. Все мы хотим переломить ситуацию. Мы хотим быть теми, кто изменит это. Нам нужно быть смелыми, нам нужно быть сильными и полностью верить в себя, и мы это делаем".



"Мы думаем лишь о ближайшем матче. Важно слишком не забегать вперед. Нам нужно сосредоточиться на ближайшем матче и разобраться, как мы сможем добыть результат", — сообщил Соланке Sky Sports.