Робби Кин — тренерская цель номер один "Селтика"

Шотландский "Селтик" рассматривает Робби Кина фаворитом на роль следующего главного тренера.

На протяжении последних недель Кина, который в данный момент тренирует венгерский "Ференцварош", настойчиво связывали с возвращением в "Тоттенхэм".



Также бывший нападающий сборной Ирландии называется возможным преемником Оливера Гласнера в "Кристал Пэлас".



Однако The Guardian стало известно, что "Селтик" собирается помешать прихода Кина в Премьер-Лигу, предложив работу Робби в Глазго после окончания сезона.



Остаток этого сезона "Селтик" проводит под руководством 74-летнего Мартина О'Нила, однако тот не останется на тренерском мостике, а Кин рассматривается кандидатом номер один ему на замену.



Добавим, будучи игроком, Кин коротко представлял "Селтик" в 2010 году.