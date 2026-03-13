Дайч не хочет становиться временным тренером "Тоттенхэма"

Шон Дайч Шон Дайч не хочет становиться временным тренером "Тоттенхэма" на остаток этого сезона.

Четыре поражения подряд при Игоре Тудоре заставили боссов "Тоттенхэма" задуматься о том, чтобы снова сменить тренера.

По информации talkSPORT, "Тоттенхэм" действительно заинтересован в приглашении Дайча. Шон обладает богатым опытом борьбы за выживание в Премьер-Лиге и в данный момент находится без клуба.

Однако роль временщика не устраивает Дайча. Экс-наставник "Ноттингем Форест", "Эвертона" и "Бернли" может возглавить "Тоттенхэм", только если его контракт будет рассчитан за пределы этого сезона.

Если условие Дайча не устроит "Тоттенхэм", "шпоры" могут обратиться к своим бывшим игрокам Робби Кину или Райану Мейсону.





