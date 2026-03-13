Шон Дайч не хочет становиться временным тренером "Тоттенхэма" на остаток этого сезона.

Четыре поражения подряд при Игоре Тудоре заставили боссов "Тоттенхэма" задуматься о том, чтобы снова сменить тренера.



По информации talkSPORT, "Тоттенхэм" действительно заинтересован в приглашении Дайча. Шон обладает богатым опытом борьбы за выживание в Премьер-Лиге и в данный момент находится без клуба.



Однако роль временщика не устраивает Дайча. Экс-наставник "Ноттингем Форест", "Эвертона" и "Бернли" может возглавить "Тоттенхэм", только если его контракт будет рассчитан за пределы этого сезона.



Если условие Дайча не устроит "Тоттенхэм", "шпоры" могут обратиться к своим бывшим игрокам Робби Кину или Райану Мейсону.