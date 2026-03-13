"Пэлас" не смог дожать кипрский АЕК

"Кристал Пэлас" завершил без голов первый матч 1/8 финала Лиги Конференций против АЕКа с Кипра.

В сыгранном на "Селхерст Парк" матче команда Оливера Гласнера более чем двукратно превзошла своего соперника по владению мячом и нанесла более десятка ударов.



А вот АЕК за весь матч ни разу не пробил в створ ворот Дина Хендерсона, но при этом смог добыть ценную ничью в преддверии ответной встречи в Ларнаке через неделю.



Добавим, что на общем этапе Лиги Конференций в октябре "Пэлас" и вовсе проиграл АЕКу дома со счетом 0:1.



"Кристал Пэлас" (Англия) — "АЕК Ларнака" (Кипр) — 0:0 (0:0)



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Джонсон (Пино 87), Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Ларсен (Матета 77), Гессан.