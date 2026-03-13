"Форест" проиграл дома "Мидтьюлланду"

"Ноттингем Форест" потерпел домашнее поражение 0:1 от датского "Мидтьюлланда" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Форест" доминировал на протяжении длительных отрезков в матче на "Сити Граунд", который сопровождался сильным дождем и порывами ветра, однако "Мидтьюлланд" дисциплинированно оборонялся.



В итоге "лесники" так и не использовали ни один из своих моментов, а на 80-й минуте вышедший на замену Чжо Гю Сон головой замкнул подачу партнера — 0:1.



Ответный матч команда Витора Перейры сыграет через неделю в Дании.



"Ноттингем Форест" (Англия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 0:1 (0:0)



Гол: Гю Сон 80.



"Ноттингем Форест": Сельс, Айна (Баква 82), Жаир Кунья (Миленкович 9), Морато (Уильямс 45), Мурильо, Андерсон, Гиббс-Уайт, Домингес (Сангаре 69), Хатчинсон, Хадсон-Одои, Жезус (Лукка 69).