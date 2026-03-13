"Юнайтед" и "Челси" интересуются Тарасом Михавко

Тарас Михавко "Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди клубов, проявляющих интерес к защитнику киевского "Динамо" Тарасу Михавко.

Михавко заслужил репутацию одного из ярчайших талантов в Восточной Европе, и TEAMtalk стало известно от своих источников, что уже грядущим летом Тарас может перебраться в Премьер-Лигу.

"Юнайтед" и "Челси" внимательно отслеживают прогресс Михавко, хотя к 20-летнему игроку сборной Украины существует интерес со стороны других клубов, включая "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и европейских грандов.

В прошлом сезоне Михавко помог "Динамо" завоевать титул и был признан лучшим молодым игроком украинского первенства.

Лишь в январе Михавко заключил новый контракт с "Динамо", однако это не должно стать помехой к уходу Тараса на повышение грядущим летом.





Метки Динамо Киев, Манчестер Юнайтед, Михавко, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2026 00:05

Количество просмотров Просмотров: 211

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. seregaball 13.03.2026 00:43 # seregaball
    Мудрик 2

    (ответить)

  2. hunter022 13.03.2026 00:42 # hunter022
    Тарас в самый раз, переходит в одну из двух команд п.дорасов АПЛ

    (ответить)

  3. paroljlogin7237 13.03.2026 00:23 # paroljlogin7237
    Челси перехватит, а дальше мы знаем что будет.

    (ответить)

  4. narcot 13.03.2026 00:09 # narcot
    что за ухилес?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: