"Юнайтед" и "Челси" интересуются Тарасом Михавко

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди клубов, проявляющих интерес к защитнику киевского "Динамо" Тарасу Михавко.

Михавко заслужил репутацию одного из ярчайших талантов в Восточной Европе, и TEAMtalk стало известно от своих источников, что уже грядущим летом Тарас может перебраться в Премьер-Лигу.



"Юнайтед" и "Челси" внимательно отслеживают прогресс Михавко, хотя к 20-летнему игроку сборной Украины существует интерес со стороны других клубов, включая "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и европейских грандов.



В прошлом сезоне Михавко помог "Динамо" завоевать титул и был признан лучшим молодым игроком украинского первенства.



Лишь в январе Михавко заключил новый контракт с "Динамо", однако это не должно стать помехой к уходу Тараса на повышение грядущим летом.