"Юнайтед" и "Челси" интересуются Тарасом Михавко
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди клубов, проявляющих интерес к защитнику киевского "Динамо" Тарасу Михавко.
Михавко заслужил репутацию одного из ярчайших талантов в Восточной Европе, и TEAMtalk стало известно от своих источников, что уже грядущим летом Тарас может перебраться в Премьер-Лигу.
"Юнайтед" и "Челси" внимательно отслеживают прогресс Михавко, хотя к 20-летнему игроку сборной Украины существует интерес со стороны других клубов, включая "Тоттенхэм", "Ноттингем Форест" и европейских грандов.
В прошлом сезоне Михавко помог "Динамо" завоевать титул и был признан лучшим молодым игроком украинского первенства.
Лишь в январе Михавко заключил новый контракт с "Динамо", однако это не должно стать помехой к уходу Тараса на повышение грядущим летом.
13.03.2026 00:05
