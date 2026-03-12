Невилл объяснил, почему вылет "Тоттенхэма" стал бы хорошей вещью для Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему вылет "Тоттенхэма" из Премьер-Лиги стал бы хорошей вещью для английского первенства.

В данный момент "Тоттенхэм" находится всего в одном очке над зоной вылета Премьер-Лиге, демонстрируя удручающие результаты.



Невилл совершенно не желает "Тоттенхэму" зла, однако Гари хочет, чтобы из Премьер-Лиги вылетали и другие команды, а не только повысившиеся в классе из Чемпионшипа год назад.



"Я отказываюсь делать прогноз насчет вылета. Я ненавижу это. Ненавижу видеть, когда клуб вылетает".



"Должен признать, фанатам "Тоттенхэма" не было бы приятно видеть вылет своего клуба. Думаю, "Тоттенхэм" — замечательный клуб, но для Премьер-Лиги было бы очень хорошо с точки зрения конкуренции, если "Тоттенхэм" вылетит, а "Лидс" и "Сандерленд" останутся".



"Признаюсь, на старте сезона я больше всего переживал, что каждый пришедший в Премьер-Лигу клуб сразу же вылетит назад".



"Это не так, что Премьер-Лиге обязательно нужно, чтобы "Тоттенхэм" вылетел, но лиге нужно, чтобы вылетали и другие клубы, а не только новые клубы".



"Это могло бы быть грустно, но, возможно, они это заслужили", — цитирует Невилла Daily Mirror.