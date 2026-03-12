Уоткинс принес "Вилле" победу над "Лиллем"
Гол Олли Уоткинса обеспечил "Астон Вилле" победу 0:1 над французским "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Первый тайм матча во Франции не принес голов, хотя некоторые моменты имели и те, и другие.
Ключевой момент матча случился на 61-й минуте, когда Эзри Конса сделал длинную передачу вперед, Эмилиано Буэндиа выиграл борьбу на втором этаже и выполнил скидку на Олли Уоткинса, а тот головой перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера — 0:1.
Вскоре Уоткинс имел еще один верный момент. Олли вышел один на один, но попытка обвести голкипера не увенчалась успехом, а система VAR повода для пенальти не обнаружила.
В концовке "Лилль" прижал соперника, но "Вилла" выстояла и обеспечила себе преимущество на ответный матч через неделю.
"Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Уоткинс 61.
"Астон Вилла": Мартинес, Богард, Конса, Торрес, Динь, Луис (Макгинн 77), Онана, Роджерс (Эллиотт 90), Санчо (Бэйли 83), Буэндиа (Матсен 83), Уоткинс (Абрахэм 77).
12.03.2026 22:40
Просмотров: 506
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
сук, помойка вонючая)))
Футболисты «Ман Сити» молчали в раздевалке после 0:3 от «Реала» − игроки даже «не могли заставить себя принять душ» (Daily Mail)
(ответить)
Нос без горбинки что Саня без члена в попе - Нишанбаев Рустам.
(ответить)
маленькие мои, не подумайте что я высокомерен, не подумайте что я зазнался...я просто ето чувстсвую...приближается величайший камбекси императорси. На ето никак не повлиять и не остановить. Ето неизбежно.
(ответить)
Жиды - пидорасы
(ответить)
молодцы.
бьются за 5 строчку дополнительной путевки в лч для залупси
(ответить)
Удачи ебенингу в ЛЕ!
(ответить)
Пидарастерка Лохол конченный
(с) Владимир Ливерпульский
(ответить)
Жиррорт шерстяной Лох конченный
(c) D. Trump
(ответить)
и это только обломки :)) а что было бы от дрона?
Под Тихорецком на Кубани уже более 12 часов не удается локализовать пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки беспилотников
«В пригороде Тихорецка продолжают тушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки БПЛА. Группировка, задействованная в ликвидации, увеличена до 270 человек и 72 единиц техники. Участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По состоянию на 20:20 12 марта, площадь возгорания остается прежней — 3,8 тыс. кв. метров», — сообщили в оперативном штабе региона.
(ответить)
ШерстьВагиф лох конченный
(c) D.Trump
(ответить)
Йоргенсен пенсоё6
Пидарастерка пенсолох
сечёте?;)
(ответить)
Снова завоняла жжёной, армянской шерсть. Здесь что, филиал Карабаха?
(ответить)
всем английским командам надо играть в лиге европы, тогда норм результаты будут
(ответить)
ЛЕ должны брать.
(ответить)
Намудрил с пробросом кипера, мог спокойно 0:2 делать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий