Уоткинс принес "Вилле" победу над "Лиллем"

Олли Уоткинс Гол Олли Уоткинса обеспечил "Астон Вилле" победу 0:1 над французским "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм матча во Франции не принес голов, хотя некоторые моменты имели и те, и другие.

Ключевой момент матча случился на 61-й минуте, когда Эзри Конса сделал длинную передачу вперед, Эмилиано Буэндиа выиграл борьбу на втором этаже и выполнил скидку на Олли Уоткинса, а тот головой перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера — 0:1.

Вскоре Уоткинс имел еще один верный момент. Олли вышел один на один, но попытка обвести голкипера не увенчалась успехом, а система VAR повода для пенальти не обнаружила.

В концовке "Лилль" прижал соперника, но "Вилла" выстояла и обеспечила себе преимущество на ответный матч через неделю.

"Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Уоткинс 61.

"Астон Вилла": Мартинес, Богард, Конса, Торрес, Динь, Луис (Макгинн 77), Онана, Роджерс (Эллиотт 90), Санчо (Бэйли 83), Буэндиа (Матсен 83), Уоткинс (Абрахэм 77).





    всем английским командам надо играть в лиге европы, тогда норм результаты будут

    (ответить)

  14. lovrentiy 12.03.2026 22:50 # lovrentiy
    ЛЕ должны брать.

    (ответить)

  15. alexomck 12.03.2026 22:46 # alexomck
    Намудрил с пробросом кипера, мог спокойно 0:2 делать

    (ответить)

