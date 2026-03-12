Уоткинс принес "Вилле" победу над "Лиллем"

Гол Олли Уоткинса обеспечил "Астон Вилле" победу 0:1 над французским "Лиллем" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм матча во Франции не принес голов, хотя некоторые моменты имели и те, и другие.



Ключевой момент матча случился на 61-й минуте, когда Эзри Конса сделал длинную передачу вперед, Эмилиано Буэндиа выиграл борьбу на втором этаже и выполнил скидку на Олли Уоткинса, а тот головой перебросил мяч через вышедшего навстречу голкипера — 0:1.



Вскоре Уоткинс имел еще один верный момент. Олли вышел один на один, но попытка обвести голкипера не увенчалась успехом, а система VAR повода для пенальти не обнаружила.



В концовке "Лилль" прижал соперника, но "Вилла" выстояла и обеспечила себе преимущество на ответный матч через неделю.



"Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Уоткинс 61.



"Астон Вилла": Мартинес, Богард, Конса, Торрес, Динь, Луис (Макгинн 77), Онана, Роджерс (Эллиотт 90), Санчо (Бэйли 83), Буэндиа (Матсен 83), Уоткинс (Абрахэм 77).