Хаверц признал, что "Арсенал" не показал своей лучшей игры против "Байера"

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц признал, что его команда не показала своей лучшей игры против леверкузенского "Байера".

Поздний пенальти в исполнении Хаверца, бывшего игрока "Байера", позволил "Арсеналу" добыть ничью 1:1 в Леверкузене накануне вечером.

На следующей неделе команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Хаверц всецело ожидает, что на "Эмирейтс" "канониры" сыграют лучше.

"Нет, это не сюрприз. Мы знали, что у них команда топ-уровня. Мы много разговаривали об этом".

"Мы знали, что на своем поле их будет сложно победить, и я лично знаю, что командам всегда сложно приезжать на "Бай-Арену", особенно в Лиге Чемпионов. Мы знали, чего ожидать".

"Не думаю, что мы сыграли свой лучший матч, но мы возвращаемся домой с хорошим результатом, а на следующей неделе нам нужно будет постараться снова".

"Мы знаем, что нам нужно прибавить, нам нужно выиграть матч. Конечно, с нами будут наши фанаты, и это очень, очень важно. Они будут поддерживать нас, а мы, надеюсь, выиграем матч и выйдем в следующий раунд", — цитирует Хаверца The Independent.





12.03.2026

