Хаверц признал, что "Арсенал" не показал своей лучшей игры против "Байера"

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц признал, что его команда не показала своей лучшей игры против леверкузенского "Байера".

Поздний пенальти в исполнении Хаверца, бывшего игрока "Байера", позволил "Арсеналу" добыть ничью 1:1 в Леверкузене накануне вечером.



На следующей неделе команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Хаверц всецело ожидает, что на "Эмирейтс" "канониры" сыграют лучше.



"Нет, это не сюрприз. Мы знали, что у них команда топ-уровня. Мы много разговаривали об этом".



"Мы знали, что на своем поле их будет сложно победить, и я лично знаю, что командам всегда сложно приезжать на "Бай-Арену", особенно в Лиге Чемпионов. Мы знали, чего ожидать".



"Не думаю, что мы сыграли свой лучший матч, но мы возвращаемся домой с хорошим результатом, а на следующей неделе нам нужно будет постараться снова".



"Мы знаем, что нам нужно прибавить, нам нужно выиграть матч. Конечно, с нами будут наши фанаты, и это очень, очень важно. Они будут поддерживать нас, а мы, надеюсь, выиграем матч и выйдем в следующий раунд", — цитирует Хаверца The Independent.