Агент Холанда опровергла слухи насчет "Барселоны"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда опровергла слухи насчет возможного перехода своего клиента в испанскую "Барселону".

В связи с приближающимися выборами президента "Барселоны" обещания купить Холанда используются кандидатами как аргумент перед конкурентами, однако Рафаэла Пимента уверяет, что 25-летний норвежец счастлив в "Сити".



"Мы испытываем большое уважение и восхищение к "Барселоне", но у нас совершенно не было никаких контактов — ни с Эрлингом Холандом, ни с "Барселоной" насчет возможных трансферных целей".



"Кроме того, несколько месяцев назад продлив свой контракт, игрок очень счастлив в "Манчестер Сити".



"Все складывается очень хорошо для него в "Сити", поэтому нам нечего обсуждать насчет трансфера", — цитирует Пименту журналист Фабрицио Романо.