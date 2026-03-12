Агент Холанда опровергла слухи насчет "Барселоны"
Агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда опровергла слухи насчет возможного перехода своего клиента в испанскую "Барселону".
В связи с приближающимися выборами президента "Барселоны" обещания купить Холанда используются кандидатами как аргумент перед конкурентами, однако Рафаэла Пимента уверяет, что 25-летний норвежец счастлив в "Сити".
"Мы испытываем большое уважение и восхищение к "Барселоне", но у нас совершенно не было никаких контактов — ни с Эрлингом Холандом, ни с "Барселоной" насчет возможных трансферных целей".
"Кроме того, несколько месяцев назад продлив свой контракт, игрок очень счастлив в "Манчестер Сити".
"Все складывается очень хорошо для него в "Сити", поэтому нам нечего обсуждать насчет трансфера", — цитирует Пименту журналист Фабрицио Романо.
12.03.2026 20:00
