Венкатешам обвинил в бедах "Тоттенхэма" Леви
Исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам считает, что ответственность за кризис, переживаемый "шпорами", в значительной степени несет бывший президент клуба Даниэль Леви.
"Тоттенхэм" по-прежнему не знает побед в 2026 году и сейчас находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.
На других фронтах "Тоттенхэм" тоже не преуспел. И хотя "шпоры" заняли четвертое место на общем этапе Лиги Чемпионов, в первом же матче плей-офф лондонцы были разгромлены "Атлетико" со счетом 5:2, оказавшись на грани вылета из турнира.
"Тоттенхэм" демонстрирует удручающий футбол при временном тренере Игоре Тудоре, а лазарет "шпор" переполнен.
По информации The Telegraph, во время встречи с Консультативным советом болельщиков "Тоттенхэма" в начале марта Венкатешам сообщил, что клуб провел глубокий анализ возникших проблем и пришел к выводу, что все это — вина Леви в той или иной степени.
Бывший директор "Арсенала" попытался объяснить фанатам, какие ключевые ошибки совершил Леви. Эти ошибки касаются кадровых назначений, структуры зарплат, трансферов, финансовых решений.
)))))))) провели глубокий анализ и решили скинуть всё на Леви. По-моему очевидно, что ребята мозги пудрят фанатам. Без Леви как раз ещё хуже стало, он бы ещё уговорил Ван Де Вена контракт новый подписать и сразу продал бы выручив хорошие деньги) А вот главный вопрос, Леви в Тоттенхеме на зимних трансферах не было, как клуб усилился чтобы не вылететь?
(ответить)
Антисимит. Опять во всем виноват Гер Леви
(ответить)
Ты кто такой щенок, чтобы вякать на Леви, который из Тоттенхэма сделал топ клуб с лучшим стадионом в Англии
(ответить)
вот что бывает когда ставишь болелу арса одним из боссов петунхэма. отправит их в пердив и вернется в арс
камон красиво!
(ответить)
