Венкатешам обвинил в бедах "Тоттенхэма" Леви

Исполнительный директор "Тоттенхэма" Винай Венкатешам считает, что ответственность за кризис, переживаемый "шпорами", в значительной степени несет бывший президент клуба Даниэль Леви.

"Тоттенхэм" по-прежнему не знает побед в 2026 году и сейчас находится всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



На других фронтах "Тоттенхэм" тоже не преуспел. И хотя "шпоры" заняли четвертое место на общем этапе Лиги Чемпионов, в первом же матче плей-офф лондонцы были разгромлены "Атлетико" со счетом 5:2, оказавшись на грани вылета из турнира.



"Тоттенхэм" демонстрирует удручающий футбол при временном тренере Игоре Тудоре, а лазарет "шпор" переполнен.



По информации The Telegraph, во время встречи с Консультативным советом болельщиков "Тоттенхэма" в начале марта Венкатешам сообщил, что клуб провел глубокий анализ возникших проблем и пришел к выводу, что все это — вина Леви в той или иной степени.



Бывший директор "Арсенала" попытался объяснить фанатам, какие ключевые ошибки совершил Леви. Эти ошибки касаются кадровых назначений, структуры зарплат, трансферов, финансовых решений.