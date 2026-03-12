"Вест Хэм" собирается выкупить Дисаси у "Челси"

Аксель Дисаси "Вест Хэм" собирается выкупить защитника Акселя Дисаси у "Челси", если избежит вылета из Премьер-Лиги.

В первой половине сезона Дисаси совершенно не имел игровой практики, будучи отстраненным от первой команды "Челси".

В заключительный день зимнего трансферного окна 28-летний француз был арендован "Вест Хэмом", где быстро утвердился ключевым игроком.

С момента своего перехода Дисаси помог "Вест Хэму" оформить три "клин-шита" в Премьер-Лиге и достичь 1/4 финала Кубка Англии.

По информации Evening Standard, в "Вест Хэме" очень довольны Дисаси и открыты к постоянному трансферу, если задача по выживанию в Премьер-Лиге будет решена.

Однако "Вест Хэм" рассчитывает, что Дисаси будет доступен по цене ниже, нежели те 38.6 млн. фунтов, за которые "Челси" приобрел Акселя у "Монако" в 2023 году.





12.03.2026

Последние комментарии:




  1. geronimo 12.03.2026 18:07 # geronimo
    И пусть дисасут

    (ответить)

  2. dembo 12.03.2026 17:35 # dembo
    30 лямов на стол, уехехехе

    (ответить)

