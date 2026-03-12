Поттер продолжит тренировать сборную Швеции

Грэм Поттер Бывший главный тренер "Вест Хэма", "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер продлил свои отношения со сборной Швеции до 2030 года.

Провалив начало этого сезона, в сентябре Поттер был уволен из "Вест Хэма". А уже в октябре Грэм заключил краткосрочный контракт со Шведским футбольным союзом.

Поттера связывали с возвращением в английский футбол грядущим летом, однако 50-летний специалист решил продолжить работу со шведами, которые все еще могут попасть на Чемпионат Мира в США, Канаде и Мексике.

В данный момент Поттер готовится к стыковым матчем против Украины и затем против Польши или Албании, через которые шведы могут квалифицироваться на ЧМ-2026.





12.03.2026

  1. sergej-1993 12.03.2026 16:28 # sergej-1993
    Хух, хоть в МЮ этого еблана не будет! &#128079;&#128079;&#128079;

    (ответить)

