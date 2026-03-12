Постекоглу дал совет "Тоттенхэму"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу дал совет лондонскому клубу по выходу из кризиса.
В минувший вторник "Тоттенхэм" был разгромлен "Атлетико" в Лиге Чемпионов со счетом 5:2, оформив свое четвертое подряд поражение при временном тренере Игоре Тудоре.
По мнению Постекоглу, "Тоттенхэму" нужен такой тренер, который сможет восстановить веру игроков в себя.
"Мне сложно это комментировать, находясь снаружи. Но мне кажется, что им просто важно обрести некоторую веру. Нужно показать им, какого рода игроками они являются. Не могут быть, а являются. Они уже демонстрировали это".
"Сейчас действительно важно то, что никто из этих игроков не играет на уровнях, на которых они способны играть".
"Нужно постараться облегчить давление, которому подвергаются игроки. Я думал, что прошлым вечером у них была замечательная возможность".
"Они очень хорошо выступали в Лиге Чемпионов. Они оказались с хорошей стороны при жеребьевке. Да, выезд к "Атлетико" — это тяжело, но все еще есть ответный матч", — цитирует Постекоглу Evening Standard.
