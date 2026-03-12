"Юнайтед" добавил Мурильо в свой шорт-лист

"Манчестер Юнайтед" добавил Мурильо из "Ноттингем Форест" в шорт-лист центральных защитников на летнее трансферное окно.

В этом сезоне Лисандро Мартинес и Маттейс Де Лигт больше лечатся, чем играют, а контракт Харри Магуайра истекает в конце июня. В то же время Лени Йоро и Эйден Хевен больше рассматриваются как игроки на перспективу.



Разумеется, в сложившейся ситуации "Юнайтед" задумывается об укреплении центра обороны, и i Paper утверждает, что "красные дьяволы" уже приступили к формированию шорт-листа возможных целей.



В этом списке значится 23-летний Мурильо, который все еще молод, но при этом имеет хороший опыт выступлений в Премьер-Лиге, проводя третий сезон за "Форест".



Этот сезон складывается разочаровывающим образом для "Форест", но Мурильо полон амбиций, и это может подтолкнуть бразильца к уходу на повышение грядущим летом.



Мурильо, который чуть более года назад заключил с "Форест" новый контракт до 2029, также вызывает интерес у "Ливерпуля", "Челси" и "Реала".



Что касается упомянутого Магуайра, то "Юнайтед" пока не предлагал ему новый контракт. "Дьяволы" готовы сохранить 33-летнего англичанина, если тот согласится на понижение своей зарплаты со 190,000 до 100,000 фунтов в неделю.