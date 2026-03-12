Гвардиола оценил шансы "Сити" на "камбэк" против "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что у его команды нет особых шансов отыграться против испанского "Реала" дома.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Сити" завершил поражением 3:0 в Мадриде, трижды пропустив от Федерико Вальверде.



"Сити" мог пропустить и четвертый гол, но Джанлуиджи Доннарумма отразил пенальти, виновником назначения которого он и стал.



По мнению Гвардиолы, "горожане" были не так уж плохи по игре, однако Хосеп не сильно верит в "камбэк" в ответном матче.



"Это плохой результат, мы не можем отрицать этого".



"Мы не лучшим образом оборонялись в случае с первым голом, а затем их мастерство, которым обладают Вальверде и другие игроки, привело к сложному для нас результату".



"Но, разумеется, 3:0 лучше, чем 4:0. У нас есть шесть дней. Мы восстановимся, отправимся к "Вест Хэму", а затем попытаемся при поддержке наших людей".



"Есть ли у "Сити" шансы отыграться? Сейчас не особо, но я не тот парень, который будет говорить, что мы не попытаемся".



"Сейчас мы переживаем самый сложный момент, однако нам нужно подумать, что мы можем сделать лучше. Нам нужно быть активнее возле чужих ворот, и мы попытаемся".



"Я не чувствую, что у нас есть проблемы. Думаю, мы сыграли довольно хороший матч. Мы так много раз добирались до штрафной, и когда вам удается делать это, значит вы следуете процессу".



"Но мы не забили, а "Реал" всегда очень опасен. Мы шесть, семь, восемь раз достигали лицевой линии, поэтому мы хорошо потрудились, нам просто не хватило деталей".



"Я не говорю, что "Реал" не сыграл хорошо, но наша игра была не так плоха, как результат", — цитирует Гвардиолу The Independent.