Микел: "Арсенал" пытается выиграть Премьер-Лигу с помощью жульничества"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел заявил, что "Арсенал" пытается завоевать титул Премьер-Лиги с помощью жульничества.

В данный момент "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с семью очками отрыва от ближайшего преследователя, и это преимущество во многом было обеспечено высочайшей эффективностью "канониров" по исполнению стандартных положений.



"Арсенал" забил 16 голов после угловых в этом сезоне Премьер-Лиги, но Микел недоумевает, почему рефери позволяют команде Микеля Артете толкаться и хватать соперников в чужой штрафной.



"Да, мы ("Челси") парковали автобус, но мы побеждали законно".



"Когда же я смотрю "Арсенал" прямо сейчас, они полагаются исключительно на угловые".



"Вы потратили почти миллиард, Микель Артета потратил почти миллиард. И вы говорите мне, что можете выигрывать матчи только с помощью угловых? Это нелепо".



"Каждый раз, когда я смотрю, что они делают во время угловых и стандартных положений, мне кажется, что это незаконно. Так нельзя".



"Прежде всего они блокируют голкипера, а теперь они начали держать игроков. Когда вы держите игрока, вы препятствуете его прыжку".



"Я видел их матч против "Челси". Деклан Райс хватал левого защитника, он держал его, чтобы тот не смог выпрыгнуть".



"Как рефери это не видят? Даже если мяч оказался в воротах, как VAR этого не видит? На мой взгляд, судейский корпус должен немедленно вмешаться и прекратить это, потому что иначе все больше команд будут делать это. А это, на мой взгляд, незаконно".



"Этим я имею ввиду, что "Арсенал" пытается выиграть Премьер-Лигу с помощью жульничества", — сообщил Микел talkSPORT.