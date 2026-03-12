Микел: "Арсенал" пытается выиграть Премьер-Лигу с помощью жульничества"
Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел заявил, что "Арсенал" пытается завоевать титул Премьер-Лиги с помощью жульничества.
В данный момент "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с семью очками отрыва от ближайшего преследователя, и это преимущество во многом было обеспечено высочайшей эффективностью "канониров" по исполнению стандартных положений.
"Арсенал" забил 16 голов после угловых в этом сезоне Премьер-Лиги, но Микел недоумевает, почему рефери позволяют команде Микеля Артете толкаться и хватать соперников в чужой штрафной.
"Да, мы ("Челси") парковали автобус, но мы побеждали законно".
"Когда же я смотрю "Арсенал" прямо сейчас, они полагаются исключительно на угловые".
"Вы потратили почти миллиард, Микель Артета потратил почти миллиард. И вы говорите мне, что можете выигрывать матчи только с помощью угловых? Это нелепо".
"Каждый раз, когда я смотрю, что они делают во время угловых и стандартных положений, мне кажется, что это незаконно. Так нельзя".
"Прежде всего они блокируют голкипера, а теперь они начали держать игроков. Когда вы держите игрока, вы препятствуете его прыжку".
"Я видел их матч против "Челси". Деклан Райс хватал левого защитника, он держал его, чтобы тот не смог выпрыгнуть".
"Как рефери это не видят? Даже если мяч оказался в воротах, как VAR этого не видит? На мой взгляд, судейский корпус должен немедленно вмешаться и прекратить это, потому что иначе все больше команд будут делать это. А это, на мой взгляд, незаконно".
"Этим я имею ввиду, что "Арсенал" пытается выиграть Премьер-Лигу с помощью жульничества", — сообщил Микел talkSPORT.
12.03.2026 10:00
Просмотров: 5721
Нытик, балабол и дурак. Читать его - это себя не уважать.
Ща только вшивый и глухонемой пёс не пытается хайпануть на хейте арса. До чего же в жопах у кого-то свербит, когда видят Арс выше их ЧСВ. Фу таким быть, прими с честью их место и радуйся как в следующем сезоне они будут на месте тотенхема. Фу, не говори больше на камеру, ты дурак
Пенс и долбоёб слова-синонимы.
Команда Микела (Челси эпохи Моуринью) была одной из самых физически мощных и тактически «грязных» команд в истории АПЛ. Они славились провокациями, давлением на судей и жесткой игрой. Утверждать, что их стиль был «законным» во всех аспектах и никто об этом не вспоминает уже, в то время как Арсенал сегодня играет в более техничный футбол и просто лучше всех научился использовать корнеры это как минимум проявление предвзятости. Если бы эти голы были жульничеством, судьи и VAR уже давно отменили бы доброю половину голов Арсенала. Это просто зависть конкурента, который видит, как его бывший клуб проигрывает в тактической борьбе.
В этом сезоне в ФА уже решили, что чемпионом станет гг, поэтому судить всегда будут в их пользу. Но вот уже в следующем весь этот беспредел будут нещадно резать
тупая обезьяна шаблонные слова за всеми повторяет и не вникает в суть. Половину голов с угловых там тупо киперы ошибались на выходе, когда их никто не трогал. и во времена его автобуса, против них каждая команда апл не стояла автобусом, чтобы потом приходилось забивать со стандартов
Бля, как же заебали все эти псевдоэксперты!
Горит у них знатно
Ахаха
Обратил внимание, что все футбольные неудачники хэйтят Арсенал в этом сезоне)) И только реальные эксперты говорят, что всё заслуженно! Ещё ничего не ясно... может ничего и не выиграет Арсенал в этом году, но пукан у всех рвёт знатно! Но все почему-то молчат про 9 непоставленных пенальти в этом сезоне и 5 удалений, которые должны были быть у соперников Арсенала! Как вам такое?
Докапаться можно и до столба .
Можно например сказать что Челси больше всех бил пенальти в этом сезоне . Судьи тащат из в лону лиги чемпионов .
Или сказать что если у арсенала из всех голов за сезон убрать те все голы с угловых то получится почти столько же сколько всего забил Челси включая угловые .
Так вся эта игра статистикой может в обе стороны стрельнуть
по факту раскидал
