Дайч — фаворит "Тоттенхэма" на замену Тудору

Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Шон Дайч является ведущим кандидатом на замену Игору Тудору в "Тоттенхэме".

С момента назначения Тудора "Тоттенхэм" успел потерпеть четыре поражения подряд, сблизившись с зоной вылета Премьер-Лиги на расстояние в одно очко и оказавшись на грани выбывания из Лиги Чемпионов.



И хотя боссы "Тоттенхэма" решили оставить Тудора на матч против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье, с таким результатами клуб, очевидно, задумывается о расставании с Игором.



Если — или когда — Тудор будет уволен, с высокой вероятностью "Тоттенхэм" позовет Дайча, который ранее в этом сезоне покинул "Форест", продержавшись там только 114 дней.



Дайч обладает богатым опытом по борьбе за выживание в Премьер-Лиге, что делает его идеальным кандидатом в глазах руководства "Тоттенхэма" в столь кризисной ситуации, сообщает The Sun в эксклюзивном материале.



До международного перерыва в конце марта "Тоттенхэму", помимо "Ливерпуля" и ответного матча с "Атлетико", также предстоит сыграть против "Форест".