Дайч — фаворит "Тоттенхэма" на замену Тудору
Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Шон Дайч является ведущим кандидатом на замену Игору Тудору в "Тоттенхэме".
С момента назначения Тудора "Тоттенхэм" успел потерпеть четыре поражения подряд, сблизившись с зоной вылета Премьер-Лиги на расстояние в одно очко и оказавшись на грани выбывания из Лиги Чемпионов.
И хотя боссы "Тоттенхэма" решили оставить Тудора на матч против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье, с таким результатами клуб, очевидно, задумывается о расставании с Игором.
Если — или когда — Тудор будет уволен, с высокой вероятностью "Тоттенхэм" позовет Дайча, который ранее в этом сезоне покинул "Форест", продержавшись там только 114 дней.
Дайч обладает богатым опытом по борьбе за выживание в Премьер-Лиге, что делает его идеальным кандидатом в глазах руководства "Тоттенхэма" в столь кризисной ситуации, сообщает The Sun в эксклюзивном материале.
До международного перерыва в конце марта "Тоттенхэму", помимо "Ливерпуля" и ответного матча с "Атлетико", также предстоит сыграть против "Форест".
будет прикольно если Дайч и выкинет Форест в ЧШ
Как мы докатились до жизни такой
