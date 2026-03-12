Дайч — фаворит "Тоттенхэма" на замену Тудору

Шон Дайч Бывший главный тренер "Ноттингем Форест" Шон Дайч является ведущим кандидатом на замену Игору Тудору в "Тоттенхэме".

С момента назначения Тудора "Тоттенхэм" успел потерпеть четыре поражения подряд, сблизившись с зоной вылета Премьер-Лиги на расстояние в одно очко и оказавшись на грани выбывания из Лиги Чемпионов.

И хотя боссы "Тоттенхэма" решили оставить Тудора на матч против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье, с таким результатами клуб, очевидно, задумывается о расставании с Игором.

Если — или когда — Тудор будет уволен, с высокой вероятностью "Тоттенхэм" позовет Дайча, который ранее в этом сезоне покинул "Форест", продержавшись там только 114 дней.

Дайч обладает богатым опытом по борьбе за выживание в Премьер-Лиге, что делает его идеальным кандидатом в глазах руководства "Тоттенхэма" в столь кризисной ситуации, сообщает The Sun в эксклюзивном материале.

До международного перерыва в конце марта "Тоттенхэму", помимо "Ливерпуля" и ответного матча с "Атлетико", также предстоит сыграть против "Форест".





  1. ars-lover 12.03.2026 13:05 # ars-lover
    будет прикольно если Дайч и выкинет Форест в ЧШ

  2. anabanana94 12.03.2026 10:36 # anabanana94
    Как мы докатились до жизни такой

