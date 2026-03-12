Росеньор взял на себя ответственность за ошибку Йоргенсена против ПСЖ

Филип Йоргенсен Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор взял на себя ответственность за ошибку голкипера Филипа Йоргенсена против французского ПСЖ.

К удивлению многих, Росеньор доверил место на воротах именно Йоргенсену в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Переломным моментом матча в Париже стала результативная ошибка Йоргенсена на 74-й минуте при счете 2:2. Так ПСЖ вышел вперед, после чего забил бросившему играть "Челси" еще дважды и в итоге одержал победу 5:2.

Однако Росеньор чувствует, что в этом виноват и он сам, ведь он просит команду выходить из обороны через пас, а не выбивать мяч далеко вперед.

"Мы совершили ошибку в случае с третьим (пропущенным) голом, и мы не отреагировали на нее хорошо. Мы не смогли сохранить спокойствие".

"Как бы вы ни играли, это сопряжено с рисками. Вы можете играть коротко и разыгрывать мяч, и с этим связан риск, на который мы готовы пойти. Я сам несу за это ответственность, потому что прошу команду играть определенным образом".

"Жаль, что так вышло, потому что в тот момент матча мы контролировали игру больше, чем большинство команд, приезжая сюда. Кажется, они наиграли на xG в 0.8, но они забили пять голов, и это сложно проглотить", — цитирует Росеньора The Independent.





Метки Йоргенсен, Лига Чемпионов, ПСЖ, Росеньор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2026 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1851

