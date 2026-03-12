Тренер "Байера" не согласен с присуждением "Арсеналу" пенальти
Наставник леверкузенского "Байера" Каспер Юльманн выразил свое несогласие с назначением пенальти в ворота его команды против "Арсенала".
Уйти от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Арсеналу" удалось только благодаря пенальти, заработанному Нони Мадуэке и реализованному Каем Хаверцем.
После ничьей 1:1 Юльманн раскритиковал решение рефери дать свисток в ситуации с падением Мадуэке.
"Расстроен назначением пенальти в концовке. На мой взгляд, это не пенальти, но так уж получилось".
"Думаю, иногда рефери не нужно давать свисток, чтобы затем проверить это с помощью VAR. Если он дает свисток, и там нет очевидной ошибки, тогда решение о нарушении должно остаться в силе. Но на мой взгляд, здесь нарушения просто не было", — цитирует Юльманна The Independent.
Липовая пенка, Мадусрака полетел как подстреленный хотя ему даже не по опорной ноге задели слегка. Перешёл в гг и стал дельфином
(ответить)
С другого ракурса очевидно, что игрок Байера подбил при падении ногу Мадуэке.
(ответить)
Да никто не согласен)))
Но это лига пичинеров!
(ответить)
