Тренер "Байера" не согласен с присуждением "Арсеналу" пенальти

Наставник леверкузенского "Байера" Каспер Юльманн выразил свое несогласие с назначением пенальти в ворота его команды против "Арсенала".

Уйти от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Арсеналу" удалось только благодаря пенальти, заработанному Нони Мадуэке и реализованному Каем Хаверцем.



После ничьей 1:1 Юльманн раскритиковал решение рефери дать свисток в ситуации с падением Мадуэке.



"Расстроен назначением пенальти в концовке. На мой взгляд, это не пенальти, но так уж получилось".



"Думаю, иногда рефери не нужно давать свисток, чтобы затем проверить это с помощью VAR. Если он дает свисток, и там нет очевидной ошибки, тогда решение о нарушении должно остаться в силе. Но на мой взгляд, здесь нарушения просто не было", — цитирует Юльманна The Independent.



