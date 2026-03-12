Тренер "Байера" не согласен с присуждением "Арсеналу" пенальти

Нони Мадуэке Наставник леверкузенского "Байера" Каспер Юльманн выразил свое несогласие с назначением пенальти в ворота его команды против "Арсенала".

Уйти от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Арсеналу" удалось только благодаря пенальти, заработанному Нони Мадуэке и реализованному Каем Хаверцем.

После ничьей 1:1 Юльманн раскритиковал решение рефери дать свисток в ситуации с падением Мадуэке.

"Расстроен назначением пенальти в концовке. На мой взгляд, это не пенальти, но так уж получилось".

"Думаю, иногда рефери не нужно давать свисток, чтобы затем проверить это с помощью VAR. Если он дает свисток, и там нет очевидной ошибки, тогда решение о нарушении должно остаться в силе. Но на мой взгляд, здесь нарушения просто не было", — цитирует Юльманна The Independent.





Метки Арсенал, Байер, Лига Чемпионов, Юльманн

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2026 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2040

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. division 12.03.2026 13:04 # division
    Липовая пенка, Мадусрака полетел как подстреленный хотя ему даже не по опорной ноге задели слегка. Перешёл в гг и стал дельфином

    (ответить)

  2. bysaturn 12.03.2026 09:49 # bysaturn
    С другого ракурса очевидно, что игрок Байера подбил при падении ногу Мадуэке.

    (ответить)

  3. litvin1235 12.03.2026 07:11 # litvin1235
    Да никто не согласен)))
    Но это лига пичинеров!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: