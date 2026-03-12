Артета уверен, что "Арсенал" прибавит в ответном матче с "Байером"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообещал, что его команда прибавит в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера".

Накануне "Арсенал" сыграл вничью 1:1 в гостях у "Байера", избежав поражения благодаря реализованному Каем Хаверцем пенальти в концовке.



"Арсенал" разочаровывал своей игрой длительными отрезками матча в Леверкузене, за весь вечер нанеся только два удара в створ. Зато Артета четко понял, что "канонирам" нужно будет прибавить для выхода в четвертьфинал.



"Это напоминание о том, насколько сложно победить любого соперника в этом соревновании, особенно на выезде. Фактор поля имеет большое значение".



"Мы осознаем, какую работу проделали, чтобы выиграть восемь матчей в этом соревновании (на общем этапе). Это так тяжело, и никто не делал этого прежде".



"Полностью это осознавая, мы понимали важность этого матча и сложность этого соперника. Теперь нам нужно закончить это в Лондоне".



"Коечно, уровень исполнения должен быть лучше, и он будет лучше в ответном матче. Мы адаптируем некоторые вещи и не будем на этом зацикливаться", — цитирует Артету ESPN.