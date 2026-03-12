Хет-трик Вальверде обрек "Сити" на разгром от "Реала"

Федерико Вальверде "Манчестер Сити" капитулировал в гостях у испанского "Реала", трижды пропустив от Федерико Вальверде — 3:0.

В стартовый состав "горожан" после передышки вернулись Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

В начале матча Доннарумма не позволил Браиму Диасу открыть счет. На 19-й минуте своим сейвом отметился Тибо Куртуа, отразив удар Силвы.

После своего сейва Куртуа выполнил длинную передачу, а Федерико Вальверде ушел на фланге от Нико О'Райли, после чего проскочил Доннарумму и отправил мяч в пустые ворота — 1:0.

Не успев прийти в себя, на 27-й минуте "Сити" пропустил второй гол. Винисиус с помощью рикошета сделал передачу на рывок Вальверде, а тот пробил низом с левого края штрафной в дальний угол ворот — 2:0.

Под занавес первого тайма "горожане" пропустили третий гол. Вальверде перебросил мяч через Марка Гехи в штрафной и, опередив Доннарумму, пробил — 3:0.

На 56-й минуте Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса, однако Джанлуиджи исправился, отразив удар бразильца с назначенного пенальти.

В дальнейшем "Реал" играл по счету, а "Сити" пытался забить хотя бы один. На 75-й минуте О'Райли обокрал защитника, ткнув мяч в ворота с близкого расстояния, но Куртуа выручил свою команду.

"Реал" так и не позволил "Сити" размочить счет и теперь отправится в Манчестер с перевесом в три гола. Кажется, "горожане" могут рассчитывать только на чудо.

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:0 (3:0)

Голы: Вальверде 20, 27, 42.

"Реал": Куртуа, Александер-Арнольд (Карвахаль 83), Рюдигер, Хейсен, Менди (Фран Гарсия 45), Тчуамени, Вальверде, Диас (Мастантуоно 76), Питарч (Анхель 76), Гюлер (Камавинга 70), Винисиус.

"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гехи, О'Райли, Родри, Силва (Аит-Нури 70), Савиньо (Рейндерс 45), Семеньо (Шерки 70), Доку, Холанд (Мармуш 82).

Предупреждения: Доннарумма, Аит-Нури.





Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2026 01:00

Количество просмотров Просмотров: 2163

  1. largo-winch 12.03.2026 06:42 # largo-winch
    11.03.2026 14:15 #
    division

    Касл, кура и колбаса все три английских середняка вчера опозорились. Сегодня топы от Англии покажут как надо играть в ЛЧ
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/120786/?c=1#c8159245

    Ахаххахааахахахахахахаа

    Просто иди нахуй!!))))

    (ответить)

  2. bangladesh 12.03.2026 03:11 # bangladesh
    Найс пенисов опозорили в Париже

    (ответить)

  3. wengerrrro 12.03.2026 02:53 # wengerrrro
    я думаю пепу пох, он спокойно на апл сконцентрируется теперь
    а вот Арсеналу и Ливеру предстоит попотеть за победу еще.

    (ответить)

  4. v-0987654321 12.03.2026 02:45 # v-0987654321
    Жирорт с обвисшим е6лом дрочиt на Йоргенсена

    Ахахахаха носатый шерсть

    (ответить)

  5. v-0987654321 12.03.2026 02:31 # v-0987654321
    Финал ЛЧ 2026

    Реал-Байер

    Скринге

    (ответить)

  6. sean-dyche18plus 12.03.2026 02:25 # sean-dyche18plus
    ебанат датский.нах было привозить на ровном месте?спокойно докатывем 2-2 или пусть даже 3-2 лягушатники выдавили бы в конце голешник.хуй с ним.а на стэмфорде вынесли бы ватокатную помоечку на классе 2-0 или 3-0.как летом.на органы тупого пидораса.

    (ответить)

  7. v-0987654321 12.03.2026 02:22 # v-0987654321
    Йоргенсен копия пидарастерки, оба дырявые сyчки

    (ответить)

  8. sean-dyche18plus 12.03.2026 02:19 # sean-dyche18plus
    Джеймс после матча говорит Филипу подойти к гостевой трибуне

    Йоргенсен отказывается.

    Л.О.Х

    (ответить)

  9. v-0987654321 12.03.2026 02:19 # v-0987654321
    ПСЖ Эйндховен траxнул всех местных пенсоишаков

    Ахахахаха

    (ответить)

  10. gameboy 12.03.2026 02:19 # gameboy
    Залупенсам не унывать, следующий год точно ваш!

    (ответить)

  11. dembo 12.03.2026 02:06 # dembo
    ливапю арсосал пройдет
    все остальные на бутылку

    челси попыжиться, но соснет обидно шото типа 3-1 победа и вылет)

    (ответить)

  12. sean-dyche18plus 12.03.2026 01:59 # sean-dyche18plus
    СУКААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

    (ответить)

  13. narcot 12.03.2026 01:45 # narcot
    слить 2 лярда и играть с чморгенсеном. покупайте говнану летом за 30

    (ответить)

  14. dembo 12.03.2026 01:42 # dembo
    когда-то я увижу сейв залупоргенсена
    но уже надеюсь не в футболке членси

    (ответить)

  15. narcot 12.03.2026 01:38 # narcot
    как же слаб лысый шарлатан без альвареса



    До матча с «Сити» Вальверде провел в ЛЧ 75 матчей и суммарно забил три гола – сегодня он положил три за 22 минуты! Этот хет-трик еще и стал первым во всей карьере Феде

    (ответить)

  16. dembo 12.03.2026 01:37 # dembo
    ну хоть лемпуся на всех парах мчит в апл!
    профит!

    (ответить)

  17. tw14 12.03.2026 01:33 # tw14
    Заметили что у шаромыгси какая то любовь к мальчикам болбоям

    (ответить)

  18. dembo 12.03.2026 01:26 # dembo
    залупси даже не дает помечтать о победе в лч...сук ну что за животные...просрать такому парижу 5-2...до сих пор ахуеваю просто как так можно...самим себе проигрывать матчи таким образом...ну как блять?)))))))))

    понятно что дальше есть бляварка и эти то закономерно щас лучшая тима в мире пожалуй....но блять не пройти етот мертвый париж...а дальше потенциально мертвый залухуй...да идите вы нахуй, честно!
    Со своим ДЕЛАПАМИ, ЙОРГЕНСЕНАМИ и прочей хуйней

    ВЫБЛЯДСИ!

    (ответить)

  19. skydreams 12.03.2026 01:25 # skydreams
    0.87 xG и 5 пропущенных. Чудакси умеет удивить

    (ответить)

  20. narcot 12.03.2026 01:22 # narcot
    вера в челси среди болельщиков, как прыщи на е6але шакалова, никогда не пропадает

    (ответить)

