Хет-трик Вальверде обрек "Сити" на разгром от "Реала"

"Манчестер Сити" капитулировал в гостях у испанского "Реала", трижды пропустив от Федерико Вальверде — 3:0.

В стартовый состав "горожан" после передышки вернулись Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.



В начале матча Доннарумма не позволил Браиму Диасу открыть счет. На 19-й минуте своим сейвом отметился Тибо Куртуа, отразив удар Силвы.



После своего сейва Куртуа выполнил длинную передачу, а Федерико Вальверде ушел на фланге от Нико О'Райли, после чего проскочил Доннарумму и отправил мяч в пустые ворота — 1:0.



Не успев прийти в себя, на 27-й минуте "Сити" пропустил второй гол. Винисиус с помощью рикошета сделал передачу на рывок Вальверде, а тот пробил низом с левого края штрафной в дальний угол ворот — 2:0.



Под занавес первого тайма "горожане" пропустили третий гол. Вальверде перебросил мяч через Марка Гехи в штрафной и, опередив Доннарумму, пробил — 3:0.



На 56-й минуте Доннарумма сбил в своей штрафной Винисиуса, однако Джанлуиджи исправился, отразив удар бразильца с назначенного пенальти.



В дальнейшем "Реал" играл по счету, а "Сити" пытался забить хотя бы один. На 75-й минуте О'Райли обокрал защитника, ткнув мяч в ворота с близкого расстояния, но Куртуа выручил свою команду.



"Реал" так и не позволил "Сити" размочить счет и теперь отправится в Манчестер с перевесом в три гола. Кажется, "горожане" могут рассчитывать только на чудо.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 3:0 (3:0)



Голы: Вальверде 20, 27, 42.



"Реал": Куртуа, Александер-Арнольд (Карвахаль 83), Рюдигер, Хейсен, Менди (Фран Гарсия 45), Тчуамени, Вальверде, Диас (Мастантуоно 76), Питарч (Анхель 76), Гюлер (Камавинга 70), Винисиус.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гехи, О'Райли, Родри, Силва (Аит-Нури 70), Савиньо (Рейндерс 45), Семеньо (Шерки 70), Доку, Холанд (Мармуш 82).



Предупреждения: Доннарумма, Аит-Нури.