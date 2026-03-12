"Челси" почувствовал себя в шкуре "Тоттенхэма" против ПСЖ

"Челси" почувствовал себя в шкуре "Тоттенхэма", потерпев поражение 5:2 от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Защищать ворота "синих" в этом матче было доверено Филипу Йоргенсену. Марк Кукурелья вышел в старте впервые после травмы. Рис Джеймс расположился в полузащите, а его место на краю обороны занял Мало Гюсто.



Гости могли открыть счет уже на четвертой минуте, когда Джеймс прострелил с правого фланга, а Жоао Педро играл на замыкании в районе ближней штанги, но мяч прошел мимо дальнего угла ворот.



Хозяева ответили своим моментом на 10-й минуте. Брадли Барколя грудью обработал мяч в центре штрафной после скидки партнера и с левой ноги поразил верхний угол ворот — 1:0.



Спустя пять минут уже Усман Дембеле оказался на ударной позиции, однако Йоргенсен перевел мяч в штангу.



На 18-й минуте Педру Нету опасно ворвался в чужую штрафную по левому краю, после чего прострелил, а Нуну Мендеш едва не совершил автогол.



"Челси" был активен и на 28-й минуте сравнял счет. Гюсто свободно принял мяч на правом краю штрафной, после чего пробил под рукой Матвея Сафонова — 1:1.



"Синие" играли лучше и вскоре в очередной раз напрягли Сафонова, но тот справился и сразу же начал контратаку парижан. Дембеле из центрального круга добрался до чужой штрафной, легко избавился от опеки Фофана и поразил ворота — 2:1.



Вскоре после начала второго тайма Нету в очередной раз ворвался в чужую штрафную, а затем покатил в центр на подключившегося Энцо Фернандеса, который пробил в касание — 2:2.



ПСЖ совершенно не был похож на себя во втором тайме, но на 74-й вновь вышел вперед. Йоргенсен подарил мяч Барколя, и уже через мгновение Витинья перебросил снаряд через Филипа — 3:2.



На 79-й минуте Жоао Педро отправил мяч в ворота Сафонова, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильского нападающего "Челси".



На 86-й минуте "синие" пропустили четвертый гол. Вышедший на замену Хвича Кварацхелия сместился вдоль границы штрафной и нанес крученый удар — 4:2.



На последних секундах компенсированного времени Кварацхелия пробил из района 11-метровой отметки после прострела Ашрафа Хакими — 5:2.



Во втором тайме ПСЖ явно ослабил хватку, давая "Челси" возможность вырвать победу, однако результативная ошибка Йоргенсена все испортила для "синих".



ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия) — 5:2 (2:1)



Голы: Барколя 10, Дембеле 40, Витинья 74, Кварацхелия 86, 90 — Гюсто 28, Фернандес 57.



ПСЖ: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Маркиньос, Невеш, Витинья, Барколя (Маюлю 78), Заир-Эмери (Эрнандес 78), Дуэ (Кварацхелия 62), Дембеле (Ли 69).



"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Гарначо 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс, Палмер (Лавиа 83), Фернандес, Нету, Педро (Делап 83).



Предупреждение: Кварацхелия.