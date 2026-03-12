"Челси" почувствовал себя в шкуре "Тоттенхэма" против ПСЖ

Хвича Кварацхелия "Челси" почувствовал себя в шкуре "Тоттенхэма", потерпев поражение 5:2 от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Защищать ворота "синих" в этом матче было доверено Филипу Йоргенсену. Марк Кукурелья вышел в старте впервые после травмы. Рис Джеймс расположился в полузащите, а его место на краю обороны занял Мало Гюсто.

Гости могли открыть счет уже на четвертой минуте, когда Джеймс прострелил с правого фланга, а Жоао Педро играл на замыкании в районе ближней штанги, но мяч прошел мимо дальнего угла ворот.

Хозяева ответили своим моментом на 10-й минуте. Брадли Барколя грудью обработал мяч в центре штрафной после скидки партнера и с левой ноги поразил верхний угол ворот — 1:0.

Спустя пять минут уже Усман Дембеле оказался на ударной позиции, однако Йоргенсен перевел мяч в штангу.

На 18-й минуте Педру Нету опасно ворвался в чужую штрафную по левому краю, после чего прострелил, а Нуну Мендеш едва не совершил автогол.

"Челси" был активен и на 28-й минуте сравнял счет. Гюсто свободно принял мяч на правом краю штрафной, после чего пробил под рукой Матвея Сафонова — 1:1.

"Синие" играли лучше и вскоре в очередной раз напрягли Сафонова, но тот справился и сразу же начал контратаку парижан. Дембеле из центрального круга добрался до чужой штрафной, легко избавился от опеки Фофана и поразил ворота — 2:1.

Вскоре после начала второго тайма Нету в очередной раз ворвался в чужую штрафную, а затем покатил в центр на подключившегося Энцо Фернандеса, который пробил в касание — 2:2.

ПСЖ совершенно не был похож на себя во втором тайме, но на 74-й вновь вышел вперед. Йоргенсен подарил мяч Барколя, и уже через мгновение Витинья перебросил снаряд через Филипа — 3:2.

На 79-й минуте Жоао Педро отправил мяч в ворота Сафонова, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильского нападающего "Челси".

На 86-й минуте "синие" пропустили четвертый гол. Вышедший на замену Хвича Кварацхелия сместился вдоль границы штрафной и нанес крученый удар — 4:2.

На последних секундах компенсированного времени Кварацхелия пробил из района 11-метровой отметки после прострела Ашрафа Хакими — 5:2.

Во втором тайме ПСЖ явно ослабил хватку, давая "Челси" возможность вырвать победу, однако результативная ошибка Йоргенсена все испортила для "синих".

ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия) — 5:2 (2:1)

Голы: Барколя 10, Дембеле 40, Витинья 74, Кварацхелия 86, 90 — Гюсто 28, Фернандес 57.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Маркиньос, Невеш, Витинья, Барколя (Маюлю 78), Заир-Эмери (Эрнандес 78), Дуэ (Кварацхелия 62), Дембеле (Ли 69).

"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Гарначо 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс, Палмер (Лавиа 83), Фернандес, Нету, Педро (Делап 83).

Предупреждение: Кварацхелия.





12.03.2026 00:55

  1. division 12.03.2026 05:19 # division
    Лузерпуль и петунхэм обосрались ещё хуже

  2. akado 12.03.2026 01:27 # akado
    Надеюсь Челси не поплывет в остатке сезона из-за этого поражения. Всем ясно, что была равная игра, но два додика в лице кипера и тренера слили её, обидно конечно, что поделать, но такой опыт- тоже опыт

  3. ataman 12.03.2026 01:26 # ataman
    Самое главное теперь основу не выпускать на второй матч. Фокус на попадание в ЛЧ на след год.

  4. aaaars 12.03.2026 01:12 # aaaars
    Ахахахахахха просто ахахаха

  5. akado 12.03.2026 01:10 # akado
    Росеньор по неопытности забыл походу, что есть второй матч, выпускает Гарнач, Делапов в атаку идут чето отыгрываться, а ниче, что там свежий Хвича вышел вас уебков на контрах ловить?

  6. alexomck 12.03.2026 01:07 # alexomck
    Челси, кста, не плохо вторым номером до определенного момента играл. ПСГ явно далек от прошлогодней формы, так только местами класс включали. Только французы свежее и могут супер-звезд с лавки выпускать дожимать. Будет интересно на них дальше посмотреть, если пройдут Челси, чот в этом сезоне ещё дольше запрягают.

    В принципе не новость, что англам плевать на свои команды в еврокубках, им главное бабло на острове лутать. ПСГ матч с Ниццей перенесли, они и в ответке свежее будут.

  7. dembo 12.03.2026 01:04 # dembo
    0.87 - 1.53

    5-2


    я того рот йоргенсена шатал, футбол спорт для педиков)

  8. dembo 12.03.2026 01:01 # dembo
    и да понятно что по дистанции все равно по сетке есть бляварка и можно только было помечтать....но тренер челси....сука просто за что????????????????????????????????????????? ЗА ЧТО как не тосин с бадисисей, то йоргенсен??

    ну почему тебя очкаствго уебка пример шпор вчера ничему не научил...ну не лучшее время для ебаных експериментов плей офф лч.

  9. imf-tau 12.03.2026 01:01 # imf-tau
    Челси -3
    Сито -3
    Петушары -3
    ЛФК -1
    Арс - насосаная за нырок ничейка
    Ньюк - ничейка на тупости Кубарси.

    ЛуЧиЙа ЛиХа МеРа, ворлд класс плеерс, бизнескарси, 400 лямов на ТО. Обоссано, обосрано и вышвырнуто нахуй.

  10. yamateh 12.03.2026 01:00 # yamateh
    в конце бросили играть, нах?
    ответку усложнили себе, не хочу смотреть на потуги в сб и героические 2-0
    идите нах

  11. dembo 12.03.2026 01:00 # dembo
    Росеньйор, ПОЕШЬ ГОВНА СО СВОИМ УЕБИЩЕМ НА ЙОРГЕНСЕНЕ.
    0.8 ХГ - 5 голов пропущено. ЧЕРЕЗ ЕГО ДЫРЯВЫЕ руки пролетает все.
    И ЕТО НИКУЯ НЕ НОВОСТЬ, ЕТО БАЗА.


    сами отдали противостояние парижу.

    матч равный. ВРАТАРЬ ГАНДОН

    РОСЕНЬЙОР, Спасибо за выбор!

  12. v-0987654321 12.03.2026 00:58 # v-0987654321
    Сасите вротвые6нные пенсопNдаразы

    Ахахааха

  13. kellborn 12.03.2026 00:57 # kellborn
    АПЛ - ЛИГА ВОДОКАЧКИ

  14. gameboy 12.03.2026 00:57 # gameboy
    Шо там по балбойси?

