"Челси" почувствовал себя в шкуре "Тоттенхэма" против ПСЖ
"Челси" почувствовал себя в шкуре "Тоттенхэма", потерпев поражение 5:2 от французского ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Защищать ворота "синих" в этом матче было доверено Филипу Йоргенсену. Марк Кукурелья вышел в старте впервые после травмы. Рис Джеймс расположился в полузащите, а его место на краю обороны занял Мало Гюсто.
Гости могли открыть счет уже на четвертой минуте, когда Джеймс прострелил с правого фланга, а Жоао Педро играл на замыкании в районе ближней штанги, но мяч прошел мимо дальнего угла ворот.
Хозяева ответили своим моментом на 10-й минуте. Брадли Барколя грудью обработал мяч в центре штрафной после скидки партнера и с левой ноги поразил верхний угол ворот — 1:0.
Спустя пять минут уже Усман Дембеле оказался на ударной позиции, однако Йоргенсен перевел мяч в штангу.
На 18-й минуте Педру Нету опасно ворвался в чужую штрафную по левому краю, после чего прострелил, а Нуну Мендеш едва не совершил автогол.
"Челси" был активен и на 28-й минуте сравнял счет. Гюсто свободно принял мяч на правом краю штрафной, после чего пробил под рукой Матвея Сафонова — 1:1.
"Синие" играли лучше и вскоре в очередной раз напрягли Сафонова, но тот справился и сразу же начал контратаку парижан. Дембеле из центрального круга добрался до чужой штрафной, легко избавился от опеки Фофана и поразил ворота — 2:1.
Вскоре после начала второго тайма Нету в очередной раз ворвался в чужую штрафную, а затем покатил в центр на подключившегося Энцо Фернандеса, который пробил в касание — 2:2.
ПСЖ совершенно не был похож на себя во втором тайме, но на 74-й вновь вышел вперед. Йоргенсен подарил мяч Барколя, и уже через мгновение Витинья перебросил снаряд через Филипа — 3:2.
На 79-й минуте Жоао Педро отправил мяч в ворота Сафонова, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильского нападающего "Челси".
На 86-й минуте "синие" пропустили четвертый гол. Вышедший на замену Хвича Кварацхелия сместился вдоль границы штрафной и нанес крученый удар — 4:2.
На последних секундах компенсированного времени Кварацхелия пробил из района 11-метровой отметки после прострела Ашрафа Хакими — 5:2.
Во втором тайме ПСЖ явно ослабил хватку, давая "Челси" возможность вырвать победу, однако результативная ошибка Йоргенсена все испортила для "синих".
ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия) — 5:2 (2:1)
Голы: Барколя 10, Дембеле 40, Витинья 74, Кварацхелия 86, 90 — Гюсто 28, Фернандес 57.
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Маркиньос, Невеш, Витинья, Барколя (Маюлю 78), Заир-Эмери (Эрнандес 78), Дуэ (Кварацхелия 62), Дембеле (Ли 69).
"Челси": Йоргенсен, Гюсто (Гарначо 88), Фофана, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс, Палмер (Лавиа 83), Фернандес, Нету, Педро (Делап 83).
Предупреждение: Кварацхелия.
12.03.2026 00:55
Просмотров: 1760
Лузерпуль и петунхэм обосрались ещё хуже
Надеюсь Челси не поплывет в остатке сезона из-за этого поражения. Всем ясно, что была равная игра, но два додика в лице кипера и тренера слили её, обидно конечно, что поделать, но такой опыт- тоже опыт
Самое главное теперь основу не выпускать на второй матч. Фокус на попадание в ЛЧ на след год.
Ахахахахахха просто ахахаха
Росеньор по неопытности забыл походу, что есть второй матч, выпускает Гарнач, Делапов в атаку идут чето отыгрываться, а ниче, что там свежий Хвича вышел вас уебков на контрах ловить?
Челси, кста, не плохо вторым номером до определенного момента играл. ПСГ явно далек от прошлогодней формы, так только местами класс включали. Только французы свежее и могут супер-звезд с лавки выпускать дожимать. Будет интересно на них дальше посмотреть, если пройдут Челси, чот в этом сезоне ещё дольше запрягают.
В принципе не новость, что англам плевать на свои команды в еврокубках, им главное бабло на острове лутать. ПСГ матч с Ниццей перенесли, они и в ответке свежее будут.
0.87 - 1.53
5-2
я того рот йоргенсена шатал, футбол спорт для педиков)
и да понятно что по дистанции все равно по сетке есть бляварка и можно только было помечтать....но тренер челси....сука просто за что????????????????????????????????????????? ЗА ЧТО как не тосин с бадисисей, то йоргенсен??
ну почему тебя очкаствго уебка пример шпор вчера ничему не научил...ну не лучшее время для ебаных експериментов плей офф лч.
Челси -3
Сито -3
Петушары -3
ЛФК -1
Арс - насосаная за нырок ничейка
Ньюк - ничейка на тупости Кубарси.
ЛуЧиЙа ЛиХа МеРа, ворлд класс плеерс, бизнескарси, 400 лямов на ТО. Обоссано, обосрано и вышвырнуто нахуй.
в конце бросили играть, нах?
ответку усложнили себе, не хочу смотреть на потуги в сб и героические 2-0
идите нах
Росеньйор, ПОЕШЬ ГОВНА СО СВОИМ УЕБИЩЕМ НА ЙОРГЕНСЕНЕ.
0.8 ХГ - 5 голов пропущено. ЧЕРЕЗ ЕГО ДЫРЯВЫЕ руки пролетает все.
И ЕТО НИКУЯ НЕ НОВОСТЬ, ЕТО БАЗА.
сами отдали противостояние парижу.
матч равный. ВРАТАРЬ ГАНДОН
РОСЕНЬЙОР, Спасибо за выбор!
Сасите вротвые6нные пенсопNдаразы
Ахахааха
АПЛ - ЛИГА ВОДОКАЧКИ
Шо там по балбойси?
