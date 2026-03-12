Кински собирается уйти из "Тоттенхэма" в аренду

Голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински собирается уйти в аренду после унижения в Мадриде.

Накануне Кински был назван в стартовом составе "Тоттенхэма" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико", выйдя на футбольное поле впервые с октября.



В первые 15 минут матча Кински пропустил три гола, включая два после своих ошибок, после чего унизительным образом был заменен на Гульельмо Викарио.



Кински только в январе 2025 присоединился к "Тоттенхэму", будучи купленным у пражской "Славии" за 12.5 млн. фунтов, однако надеждам 22-летнего чеха побороться за роль первого номера "шпор" не было суждено сбыться.



По информации The Telegraph, Кински хотел уйти в аренду во время каждого из двух последних трансферных окон. Антонио надеется, что грядущим летом ему все же удастся отправиться туда, где он сможет перезагрузить свою карьеру и обрести регулярную игровую практику.



Это означает, что грядущим летом "Тоттенхэму" могут потребоваться сразу два новых голкипера, потому что будущее Викарио тоже находится под большим вопросом.