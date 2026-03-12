Кински собирается уйти из "Тоттенхэма" в аренду

Антонио Кински Голкипер "Тоттенхэма" Антонин Кински собирается уйти в аренду после унижения в Мадриде.

Накануне Кински был назван в стартовом составе "Тоттенхэма" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико", выйдя на футбольное поле впервые с октября.

В первые 15 минут матча Кински пропустил три гола, включая два после своих ошибок, после чего унизительным образом был заменен на Гульельмо Викарио.

Кински только в январе 2025 присоединился к "Тоттенхэму", будучи купленным у пражской "Славии" за 12.5 млн. фунтов, однако надеждам 22-летнего чеха побороться за роль первого номера "шпор" не было суждено сбыться.

По информации The Telegraph, Кински хотел уйти в аренду во время каждого из двух последних трансферных окон. Антонио надеется, что грядущим летом ему все же удастся отправиться туда, где он сможет перезагрузить свою карьеру и обрести регулярную игровую практику.

Это означает, что грядущим летом "Тоттенхэму" могут потребоваться сразу два новых голкипера, потому что будущее Викарио тоже находится под большим вопросом.





Метки Кински, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2026 00:05

Количество просмотров Просмотров: 967

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. anabanana94 12.03.2026 01:27 # anabanana94
    Да Бл1я, слишком много новостей о ноунейме, что до матча, тем более после. Оставьте его в покое, бедолагу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: