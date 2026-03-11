"Арсенал" ушел от поражения в Леверкузене

Кай Хаверц Поздний пенальти Кая Хаверц позволил "Арсеналу" уйти от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера" — 1:1.

После кубкового выезда к "Мансфилду" главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к сильнейшему сочетанию игроков. Пьеро Инкапье вышел против клуба, у которого он арендован, а вот Кай Хаверц, также поигравший за "Байер", начал матч в запасе.

Матч в Леверкузене начался в невысоком темпе. Гости молчали впереди до 19-й минуты, когда Габриэль Мартинелли получил передачу в штрафной от Виктора Дьекереша, подработал мяч и пробил — перекладина!

Этот момент оказался единственным опасным в первом тайме, в течение которого команды нанесли лишь по одному удару в створ.

Второй тайм начался со зрелищного сейва Давида Райи после удара головой Мартена Терье. Был назначен угловой, последовала подача в район дальней штанги, где оставленный без опеки Роберт Андрих пробил головой — 1:0.

"Арсенал" пошел большими силами отыгрываться, но смог предложить лишь примитивные подачи, которые не становились проблемой для "Байера", даже после угловых.

У "канониров" просто не было моментов до 84-й минуты, когда Юрриен Тимбер выиграл борьбу на втором этапе и замкнул подачу с левого фланга, однако пробил неточно.

На 86-й минуте Нони Мадуэке, заменивший совершенно незаметного Букайо Сака, нарвался на фол в чужой штрафной, а Хаверц, также вышедший со скамейки, реализовал назначенный пенальти — 1:1.

"Арсенал" сыграл крайне бесхитростно в атаке, и "канонирам" еще повезло уйти от поражения. Впереди ответный матч на "Эмирейтс", где "Байеру" будет гораздо сложнее.

"Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Андрих 46 — Хаверц 89 (пен).

"Байер": Бласвих, Куанса, Андрих, Тапсоба, Поку, Паласиос (Фернандес 82), Гарсия, Гримальдо, Терье (Хофманн 82), Маза (Тилльман 74), Кофан.

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе (Жезус 82), Сака (Мадуэке 60), Мартинелли, Дьекереш (Хаверц 74).

Предупреждения: Андрих, Поку, Паласиос, Гримальдо — Мартинелли, Субименди, Хаверц.





Метки Арсенал, Байер, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2026 22:40

Количество просмотров Просмотров: 3638

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. yamateh 12.03.2026 00:57 # yamateh
    просто говнари начиная с тренера

    (ответить)

  2. gameboy 12.03.2026 00:55 # gameboy
    Наклычены за балбоя

    (ответить)

  3. yamateh 12.03.2026 00:55 # yamateh
    Что за х я только что посмотрел?!
    Сами себе в ногу выстрелили
    Идите на охоту со своим Йоргенсеном!

    (ответить)

  4. akado 12.03.2026 00:55 # akado
    Йоргенсен цирк устроил во втором тайме конечно знатный, походу никогда больше не увидим его в раме.

    (ответить)

  5. alexomck 12.03.2026 00:54 # alexomck
    по ходу всё, Париж сам на контрах прекрасно играть в ответках умеет, когда им по счету норм

    (ответить)

  6. dembo 12.03.2026 00:54 # dembo
    аахахахахаххахахах хуесосы больные....вы посмотрите на ето дно на воротах ахахахахахаха

    (ответить)

  7. lovrentiy 12.03.2026 00:53 # lovrentiy
    Походу пенсы не вывезут

    (ответить)

  8. imf-tau 12.03.2026 00:53 # imf-tau
    Синий петуншит, ах ах ах.

    (ответить)

  9. akado 12.03.2026 00:53 # akado
    Походу Арсеналу отдуваться за всю АПЛ придется, благо сетка лайтовая.

    (ответить)

  10. chelsiukpro 12.03.2026 00:52 # chelsiukpro
    Ребята непартесь по лч. Главное у нас в топ5 попасть! А сдесь сколько получется столько пусть и булет. Заработали и хватит

    (ответить)

  11. opium07 12.03.2026 00:51 # opium07
    Челси ну прям очень тяжёлый с мячом. Игра в касание полностью нулевая. По 2 секунды думают что делать с мячом после приема. И пока думают их накрывают. Приходится играть назад через вратаря. Днари просто

    (ответить)

  12. akado 12.03.2026 00:51 # akado
    Энцо сгорел с Фильки!

    (ответить)

  13. dembo 12.03.2026 00:51 # dembo
    не ну мне нравиться, как не выход черзе центр от вратаря то привоз.
    не зря все-таки поставили йоргенсена на раму
    сейвит на уровне санчеса, пасы ножками не разу не под давления и голы не привозятся.

    матчи не проебываются по причине аутизма, а не игры в футбол...ух

    (ответить)

  14. lovrentiy 12.03.2026 00:51 # lovrentiy
    Когда такое было, чтобы 4 команды АПЛ сразу обосрались в Европе

    (ответить)

  15. rosenior 12.03.2026 00:50 # rosenior
    Энрике лакер!

    (ответить)

  16. chelsiukpro 12.03.2026 00:50 # chelsiukpro
    Мне Фофана нравится :))) когда прячет руки но нехуя больше не доделовает

    (ответить)

  17. dembo 12.03.2026 00:49 # dembo
    я в принципе защищал росеньйора и вцелом мне он ок .

    но после етой хуеты санчес-йоргенсен....пошел ка ты нахуй, очкарик)

    ето пи3дец...просто сам себя закопал в матче, аутист.

    Я знал нахуй, что так оно и закончится...просто знал. ВЧЕРА ТУПОМУ ебанату дали возможность подумать...после матча атмд шпоры...что может не надо ебланить ....
    нет, на чужих ошибках мы не учимся.
    Ну глотай тебе и спасай противостояние дома (спойлер : ИДИ НАХУЙ)

    (ответить)

  18. hunter022 12.03.2026 00:48 # hunter022
    Нужен ещё один мяч, тогда курам будет не так обидно...

    (ответить)

  19. akado 12.03.2026 00:47 # akado
    Только Челси так умеет, быть лучше соперника и проигрывать сам себе. При чем в подавляющем большинстве матчей сезона так.

    (ответить)

  20. gameboy 12.03.2026 00:47 # gameboy
    Какие же весёлые матчи сегодня, будем смеяться всю неделю точно!)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: