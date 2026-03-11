"Арсенал" ушел от поражения в Леверкузене
Поздний пенальти Кая Хаверц позволил "Арсеналу" уйти от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера" — 1:1.
После кубкового выезда к "Мансфилду" главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к сильнейшему сочетанию игроков. Пьеро Инкапье вышел против клуба, у которого он арендован, а вот Кай Хаверц, также поигравший за "Байер", начал матч в запасе.
Матч в Леверкузене начался в невысоком темпе. Гости молчали впереди до 19-й минуты, когда Габриэль Мартинелли получил передачу в штрафной от Виктора Дьекереша, подработал мяч и пробил — перекладина!
Этот момент оказался единственным опасным в первом тайме, в течение которого команды нанесли лишь по одному удару в створ.
Второй тайм начался со зрелищного сейва Давида Райи после удара головой Мартена Терье. Был назначен угловой, последовала подача в район дальней штанги, где оставленный без опеки Роберт Андрих пробил головой — 1:0.
"Арсенал" пошел большими силами отыгрываться, но смог предложить лишь примитивные подачи, которые не становились проблемой для "Байера", даже после угловых.
У "канониров" просто не было моментов до 84-й минуты, когда Юрриен Тимбер выиграл борьбу на втором этапе и замкнул подачу с левого фланга, однако пробил неточно.
На 86-й минуте Нони Мадуэке, заменивший совершенно незаметного Букайо Сака, нарвался на фол в чужой штрафной, а Хаверц, также вышедший со скамейки, реализовал назначенный пенальти — 1:1.
"Арсенал" сыграл крайне бесхитростно в атаке, и "канонирам" еще повезло уйти от поражения. Впереди ответный матч на "Эмирейтс", где "Байеру" будет гораздо сложнее.
"Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)
Голы: Андрих 46 — Хаверц 89 (пен).
"Байер": Бласвих, Куанса, Андрих, Тапсоба, Поку, Паласиос (Фернандес 82), Гарсия, Гримальдо, Терье (Хофманн 82), Маза (Тилльман 74), Кофан.
"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе (Жезус 82), Сака (Мадуэке 60), Мартинелли, Дьекереш (Хаверц 74).
Предупреждения: Андрих, Поку, Паласиос, Гримальдо — Мартинелли, Субименди, Хаверц.
11.03.2026 22:40
Просмотров: 3638
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
просто говнари начиная с тренера
(ответить)
Наклычены за балбоя
(ответить)
Что за х я только что посмотрел?!
Сами себе в ногу выстрелили
Идите на охоту со своим Йоргенсеном!
(ответить)
Йоргенсен цирк устроил во втором тайме конечно знатный, походу никогда больше не увидим его в раме.
(ответить)
по ходу всё, Париж сам на контрах прекрасно играть в ответках умеет, когда им по счету норм
(ответить)
аахахахахаххахахах хуесосы больные....вы посмотрите на ето дно на воротах ахахахахахаха
(ответить)
Походу пенсы не вывезут
(ответить)
Синий петуншит, ах ах ах.
(ответить)
Походу Арсеналу отдуваться за всю АПЛ придется, благо сетка лайтовая.
(ответить)
Ребята непартесь по лч. Главное у нас в топ5 попасть! А сдесь сколько получется столько пусть и булет. Заработали и хватит
(ответить)
Челси ну прям очень тяжёлый с мячом. Игра в касание полностью нулевая. По 2 секунды думают что делать с мячом после приема. И пока думают их накрывают. Приходится играть назад через вратаря. Днари просто
(ответить)
Энцо сгорел с Фильки!
(ответить)
не ну мне нравиться, как не выход черзе центр от вратаря то привоз.
не зря все-таки поставили йоргенсена на раму
сейвит на уровне санчеса, пасы ножками не разу не под давления и голы не привозятся.
матчи не проебываются по причине аутизма, а не игры в футбол...ух
(ответить)
Когда такое было, чтобы 4 команды АПЛ сразу обосрались в Европе
(ответить)
Энрике лакер!
(ответить)
Мне Фофана нравится :))) когда прячет руки но нехуя больше не доделовает
(ответить)
я в принципе защищал росеньйора и вцелом мне он ок .
но после етой хуеты санчес-йоргенсен....пошел ка ты нахуй, очкарик)
ето пи3дец...просто сам себя закопал в матче, аутист.
Я знал нахуй, что так оно и закончится...просто знал. ВЧЕРА ТУПОМУ ебанату дали возможность подумать...после матча атмд шпоры...что может не надо ебланить ....
нет, на чужих ошибках мы не учимся.
Ну глотай тебе и спасай противостояние дома (спойлер : ИДИ НАХУЙ)
(ответить)
Нужен ещё один мяч, тогда курам будет не так обидно...
(ответить)
Только Челси так умеет, быть лучше соперника и проигрывать сам себе. При чем в подавляющем большинстве матчей сезона так.
(ответить)
Какие же весёлые матчи сегодня, будем смеяться всю неделю точно!)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий