"Арсенал" ушел от поражения в Леверкузене

Поздний пенальти Кая Хаверц позволил "Арсеналу" уйти от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера" — 1:1.

После кубкового выезда к "Мансфилду" главный тренер "канониров" Микель Артета вернулся к сильнейшему сочетанию игроков. Пьеро Инкапье вышел против клуба, у которого он арендован, а вот Кай Хаверц, также поигравший за "Байер", начал матч в запасе.



Матч в Леверкузене начался в невысоком темпе. Гости молчали впереди до 19-й минуты, когда Габриэль Мартинелли получил передачу в штрафной от Виктора Дьекереша, подработал мяч и пробил — перекладина!



Этот момент оказался единственным опасным в первом тайме, в течение которого команды нанесли лишь по одному удару в створ.



Второй тайм начался со зрелищного сейва Давида Райи после удара головой Мартена Терье. Был назначен угловой, последовала подача в район дальней штанги, где оставленный без опеки Роберт Андрих пробил головой — 1:0.



"Арсенал" пошел большими силами отыгрываться, но смог предложить лишь примитивные подачи, которые не становились проблемой для "Байера", даже после угловых.



У "канониров" просто не было моментов до 84-й минуты, когда Юрриен Тимбер выиграл борьбу на втором этапе и замкнул подачу с левого фланга, однако пробил неточно.



На 86-й минуте Нони Мадуэке, заменивший совершенно незаметного Букайо Сака, нарвался на фол в чужой штрафной, а Хаверц, также вышедший со скамейки, реализовал назначенный пенальти — 1:1.



"Арсенал" сыграл крайне бесхитростно в атаке, и "канонирам" еще повезло уйти от поражения. Впереди ответный матч на "Эмирейтс", где "Байеру" будет гораздо сложнее.



"Байер" (Германия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Андрих 46 — Хаверц 89 (пен).



"Байер": Бласвих, Куанса, Андрих, Тапсоба, Поку, Паласиос (Фернандес 82), Гарсия, Гримальдо, Терье (Хофманн 82), Маза (Тилльман 74), Кофан.



"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэль, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе (Жезус 82), Сака (Мадуэке 60), Мартинелли, Дьекереш (Хаверц 74).



Предупреждения: Андрих, Поку, Паласиос, Гримальдо — Мартинелли, Субименди, Хаверц.