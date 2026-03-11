Ван Дейк уверен, что "Ливерпуль" сможет отыграться против "Галатасарая"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команда сможет отыграться в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против турецкого "Галатасарая".

Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в Стамбуле, не сумев ответить на быстрый гол Марио Лемина.



У "Ливерпуля" был ряд хороших моментов в матче, включая незасчитанный гол Ибраимы Конате, поэтому Ван Дейк настроен позитивно в преддверии ответной встречи на "Энфилде" на следующей неделе.



"Я многое увидел в плане созданных нами моментов, но это еще не означает, что этого будет достаточно. Мы должны сражаться, мы должны заслужить это. Мы должны заработать выход в следующий раунд".



"Разумеется, на следующей неделе все решится. Факт в том, что мы играем дома, и там будут только наши болельщики. Надеюсь, это будет удивительный вечер с позитивными эмоциями для нас".



"Но прежде всего мы должны показать, что мы хотим и заслуживаем пройти дальше. Показать своей игрой и тем, как мы обороняемся и атакуем. Такова цель", — цитирует Ван Дейка ESPN.