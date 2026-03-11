Каррагер считает, что Слот должен переживать за свою работу

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал игру "красных" против турецкого "Галатасарая" и выразил мнение, что главному тренеру Арне стоит переживать за свою работу.

Накануне "Ливерпуль" потерпел второе за сезон поражение в гостях у "Галатасарая", проиграв первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 1:0.



Каррагер по-прежнему думает, что "Ливерпуль" отыгрывается в ответном матче, однако футбол в исполнении "красных" в этом сезоне вызывает разочарование у Джейми.



"Это была игра без центра поля, и в конце концов это плохой матч для "Ливерпуля". Плохой результат, плохая игра во втором тайме".



"Первый тайм начался хорошо — во многом из-за ошибок "Галатасарая". Я не думаю, что у "Галатасарая" отличная команда. "Ливерпуль" по-прежнему обязан побеждать такую команду и проходить дальше. Поэтому я уверен на 98 процентов, что "Ливерпуль" пройдет дальше. Пару недель назад я был уверен на 99 процентов".



"Но это должно быт тревожно для тренера и команды. Сегодня вечером мы увидели то, что увидели и во время выезда к "Галатасараю" в начале общего этапа".



"Эта команда просто в миллионах миль от того, где ей было положено быть в этом сезоне. Мы думали, что прямо сейчас они будут на уровне "Баварии". В этом и был смысл потраченных летом 400 миллионов фунтов — чтобы перейти на следующий уровень от победы в Премьер-Лиге и выиграть Лигу Чемпионов".



"А в итоге мы говорим о команде, которой теперь придется отыгрываться против "Галатасарая". Думаю, они это сделают, но я не питаю никаких надежд насчет "Ливерпуля" дальше, потому что, если в следующем раунде будет ПСЖ, это очень тревожно".



"Это не просто поражение. Думаю, игра "Ливерпуля" весь сезон вызывает большое беспокойство насчет тренера. Я говорил еще на общем этапе, что он должен что-нибудь предпринять, что-нибудь изменить".



"Он пробовал все, много и по-разному, но кажется, что ничего не работает. В этом сезоне не было такого этапа, когда бы я чувствовал, что "Ливерпуль" контролирует ход матча. Либо это баскетбол без центра поля, что он хотел прекратить, либо это медленно, скучно и предсказуемо", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.