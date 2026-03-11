"Тоттенхэм" оставит Тудора на матч с "Ливерпулем"

Игор Тудор Игор Тудор останется на посту главного тренера "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайший уикенд.

Назначенный менее месяца назад Тудор поставил под большой вопрос свое будущее в "Тоттенхэме" поражением 5:2 от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером.

"Тоттенхэм" проиграл все четыре своих матча при 47-летнем хорвате, оказавшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.

После матча в Мадриде появилась информация, что боссы "Тоттенхэма" поговорят с игроками по возвращении в Лондон, чтобы затем принять решение насчет возможного увольнения Тудора.

Однако ESPN стало известно, что в итоге "Тоттенхэм" решил пока не выгонять Тудора. Игор проведет пресс-конференцию в пятницу, а в воскресенье будет командовать "шпорами" на "Энфилде".





Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм, тренеры, Тудор

Дата 11.03.2026 18:00

Последние комментарии:




  1. kojan 11.03.2026 18:36 # kojan
    кто проиграет, того и пнут в геморрой...

  2. yamateh 11.03.2026 18:10 # yamateh
    но это не поможет Ливеру
    шчу

