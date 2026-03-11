"Тоттенхэм" оставит Тудора на матч с "Ливерпулем"
Игор Тудор останется на посту главного тренера "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайший уикенд.
Назначенный менее месяца назад Тудор поставил под большой вопрос свое будущее в "Тоттенхэме" поражением 5:2 от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером.
"Тоттенхэм" проиграл все четыре своих матча при 47-летнем хорвате, оказавшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.
После матча в Мадриде появилась информация, что боссы "Тоттенхэма" поговорят с игроками по возвращении в Лондон, чтобы затем принять решение насчет возможного увольнения Тудора.
Однако ESPN стало известно, что в итоге "Тоттенхэм" решил пока не выгонять Тудора. Игор проведет пресс-конференцию в пятницу, а в воскресенье будет командовать "шпорами" на "Энфилде".
11.03.2026 18:00
Просмотров: 271
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
кто проиграет, того и пнут в геморрой...
(ответить)
но это не поможет Ливеру
шчу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий