"Тоттенхэм" оставит Тудора на матч с "Ливерпулем"

Игор Тудор останется на посту главного тренера "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайший уикенд.

Назначенный менее месяца назад Тудор поставил под большой вопрос свое будущее в "Тоттенхэме" поражением 5:2 от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером.



"Тоттенхэм" проиграл все четыре своих матча при 47-летнем хорвате, оказавшись в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



После матча в Мадриде появилась информация, что боссы "Тоттенхэма" поговорят с игроками по возвращении в Лондон, чтобы затем принять решение насчет возможного увольнения Тудора.



Однако ESPN стало известно, что в итоге "Тоттенхэм" решил пока не выгонять Тудора. Игор проведет пресс-конференцию в пятницу, а в воскресенье будет командовать "шпорами" на "Энфилде".