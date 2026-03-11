Гвардиола призвал "Сити" сыграть против "Реала" без страха

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду сыграть против испанского "Реала", не зная страха.

В среду "Сити" проведет свой очередной матч против "Реала", который "горожане" уже побеждали на общем этапе в этом сезоне.



Гвардиола хочет, чтобы "Сити" был собой на "Бернабеу" и показал футбол, на который способен.



"Постарайтесь противостоять сопернику, особо не думая о последствиях. Если мы вылетим, то наши поздравления Мадриду, но хотя бы будьте теми, кем вы являетесь".



"Это то, о чем я переживаю больше всего на поздних стадиях в марте и апреле. Иногда это невозможно, потому что соперник лучше, или вы не можете навязать ему то, что хотите, но хотя бы постарайтесь".



"В такого рода соревновании это так важно. Никогда не знаешь, что случится, но хороших вещей ждать не стоит, если вы не будете собой".



"Вы должны отнестись к игре с невероятным уважением и смотреть им в глаза. Это то, что мы представляем как команда ", — цитирует Гвардиолу ESPN.