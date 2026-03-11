Райс считает, что критики завидуют мастерству "Арсенала" по исполнению стандартов

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс считает, что другие команды Премьер-Лиги просто завидуют мастерству "канониров" по исполнению стандартных положений.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" забил 19 голов после стандартов — минимум на пять больше, чем какая-либо другая команда.



Часто это становится поводом для критики в адрес "Арсенала", однако Райс видит, что другие команды стали пытаться копировать "канониров".



"Эта мода пошла от нас и от того, как мы это исполняем. Все говорят об этом, а затем все делают это, так что это сбивает с толку!"



"Но они делают это не на том уровне, что и мы. Вы можете убедиться в этом, когда команды подают угловые. Мы все еще можем прибавить, и это хорошая вещь".



"У нас есть кое-что, в чем мы действительно хороши. И в это вкладывается так много сил. Это не так, что мы просто выполняем подачу с углового, и кто-нибудь наносит удар головой".



"Исполнение, выбор момента времени, план — все это должно быть идеально, чтобы мы забили гол, и мы делали это так много раз в этом сезоне. Поэтому все мы заслуживаем похвалы. Мы проводим долгие собрания насчет стандартных положений, отрабатываем их на поле, репетируем".



"Все команды подстраиваются, обороняясь против нас, поэтому нам нужно находить способы забивать, и мы делаем это", — цитирует Райса Daily Mirror.