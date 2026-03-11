Анонс матча ПСЖ — "Челси"

"Челси" начнет свой путь в плей-офф Лиги Чемпионов с с выезда во Францию к ПСЖ.

Если "Челси" попал в 1/8 финала напрямую, то ПСЖ занял на общем этапе только 11-е место и был вынужден играть в стыковом раунде с "Монако".



Для ПСЖ этот матч даст шанс взять реванш у "Челси" за поражение в финале клубного Чемпионата Мира прошлым летом.



- Предыдущий раз ПСЖ и "Челси" пересекались в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала в сезоне 2015/16, когда парижане выиграли оба матча со счетом 2:1.



- "Челси" выиграл только два из восьми матчей против ПСЖ в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 3 поражения).



- Лишь от "Баварии" и "Барселона" (по 4) "Челси" потерпел поражений в Лиге Чемпионов больше, чем от ПСЖ (3).



- ПСЖ выходил победителем в трех последних противостояниях с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов ("Ливерпуль" в 1/8, "Астон Вилла" в 1/4 и "Арсенал" в 1/2).



- "Челси" выиграл все шесть последних матчей против французских команд в Лиге Чемпионов (четыре против "Лилля", два против "Ренна").



- "Челси" (24 года и 31 день) и ПСЖ (24 года и 195 дней) — самые молодые команды по среднему возрасту стартового состава в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов ПСЖ в среднем владеет мячом 69.7% времени — больше всех.



- Эстевао и Жоао Педро — лучшие бомбардиры "Челси" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (по 3 гола).



Главному тренеру "Челси" Лиаму Росеньору предстоит сделать выбор между Робертом Санчесом и Филипом Йоргенсеном на последнем рубеже. Леви Колуилл, Джейми Гиттенс и Эстевао травмированы. Весле Фофана решил свои проблемы с бедром.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) — "Челси" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз